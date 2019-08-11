В шаге от трофея: Медведев обыграл Хачанова в первом в истории российском полуфинале турнира серии Masters

Российский теннисист Даниил Медведев победил своего соотечественника Карена Хачанова в полуфинале проходящего в Монреале турнира серии Masters. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (8:6). В финале 23-летний москвич сыграет с именитым испанцем Рафаэлем Надалем, а по окончании соревнований станет первой ракеткой России.

Очные сражения российских теннисистов на решающих стадиях престижных соревнований — не самое частое событие. Подобными достижениями могут похвастаться представительницы слабого пола, которые регулярно радовали болельщиков российскими финалами в середине 2000-х, но мужчинам добиться такого не удавалось даже в эпоху Марата Сафина и Николая Давыденко, которые регулярно находились в топ-10 рейтинга ATP. Начиная с полуфиналов, россияне ни разу не пересекались, причём как на «мейджорах», так и на турнирах серии Masters.

Впервые это событие произошло в августе 2019 года. В сражении за путёвку в финал Rogers Cup встретились двое россиян — Карен Хачанов и Даниил Медведев. И это при том, что на пути к полуфиналу обоим пришлось сразиться не с одним сильным соперником. Так, Карен поочерёдно взял верх над трёхкратным победителем турниров Большого шлема Станисласом Вавринкой, талантливым канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а также седьмой ракеткой мира Александром Зверевым. Причём до первенства в Монреале он имел отрицательный баланс в противостояниях как со швейцарцем, так и с немцем.

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Но если Хачанову для выхода в полуфинал потребовалось провести на корте восемь сетов, то Медведеву хватило шести. И это несмотря на тот факт, что в числе его соперников значились перспективный Кристиан Гарин, неудобный для него Кайл Эдмунд и четвёртая ракетка мира Доминик Тим. До этого последние двое ни разу не уступали россиянину, однако Даниил не оставил шансов ни одному из своих визави. Об этом красноречиво говорит тот факт, что за весь турнир он ни разу не проиграл более трёх геймов за партию.

Яркое выступление Медведева в Канаде автоматически сделало его фаворитом российского полуфинала, но по части опыта преимущество было явно на стороне его соперника. Ранее Хачанов уже дважды доходил до финала турниров серии Masters и однажды даже выигрывал его. Произошло это в октябре 2018-го в Париже, где Карен взял верх над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Даниилу же данная ступень ранее не покорялась, а его лучшим достижением был выход в полуфинал соревнований в Монте-Карло.

Качнуть весы в сторону Хачанова не могла и статистика очных матчей. Атлеты не так часто пересекались и последние три года делили корт строго по разу в год. Причём в 2017-м они встретились на молодёжном итоговом турнире ATP (Next Gen), где верх взял Медведев. Следующий матч состоялся на победном для Карена Кубке Кремля, где он взял верх в полуфинале.

Дополнительную принципиальность матчу в Монреале придавал и тот факт, что в случае успеха Медведев мог отобрать у Хачанова звание первой ракетки России. До этой встречи Даниил занимал девятое место в рейтинге ATP и отставал от идущего восьмым Карена на 145 баллов. За выход в финал он мог получить на 240 очков больше своего соотечественника (600 против 360). И это не считая гипотетической победы, за которую причитается 1000 баллов.

Уже по ходу первого сета стало ясно, что Медведев не зря считался фаворитом. Он быстро включил максимальные обороты и застал Хачанова врасплох. Камнем преткновения для Карена стала подача Даниила, на которой он суммарно выиграл всего два розыгрыша. При этом сам он испытывал серьёзные проблемы с этим элементом, попадая в квадрат первым мячом всего в 39% случаев. В итоге он взял всего один гейм и без борьбы отдал первую партию.

По ходу второго сета Хачанов воспрянул духом и смог выровнять игру. В норму вернулась подача, стали получаться эйсы, но стабильности явно не хватало. Так, Карен дважды позволял сопернику сделать брейк и ценой огромных усилий возвращал себе утерянный гейм. Это привело теннисистов к тай-брейку, где и решилась судьба путёвки в финал.

Хачанов вёл со счётом 4:2, но Медведев вовремя вернул себе контроль над игрой и вновь вырвался вперёд. Не смутил его и эпизод, когда арбитр сначала ошибочно определил аут после его удара, а затем назначил переигровку и фактически лишил его матч-бола. Фортуна вернула должок в решающем розыгрыше, когда мяч после удара Даниила угодил в сетку, но отскочил на сторону противника.

Медведев во второй раз обыграл Хачанова и вскоре поборется за свою первую победу на турнирах серии Masters. Стоит отметить, что для него этот выход в финал стал вторым за неделю — 4 августа он сражался за трофей на соревнованиях в Вашингтоне, но уступил Нику Кирьосу.

Новоиспечённой первой ракетке России будет очень непросто выиграть турнир в Монреале, ведь в финале ему будет противостоять великий Рафаэль Надаль. Кроме того, у испанца будет небольшое преимущество, ведь его соперник по полуфиналу Гаэль Монфис был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.