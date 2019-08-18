Манера игры, три финала подряд и первое место по победам: как Медведев стал одним из лидеров Мирового тура ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал самым успешным игроком Мирового тура ATP последних недель. Он три раза подряд добирался до финалов соревнований, в том числе серии «Мастерс», и захватил лидерство по количеству общих побед за сезон. Его последним успехом стала победа над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати. 18 августа Медведев сыграет в решающем матче с Давидом Гоффеном.

У теннисного турнира в Цинциннати есть ещё один герой с российским паспортом помимо Светланы Кузнецовой. Вслед за ней в финал одного из старейших соревнований, которое ведёт историю с 1899 года, вышел и Даниил Медведев. Его путь не был похож на тот, что прошла 34-летняя спортсменка, однако ему тоже пришлось многое преодолеть, чтобы в воскресенье сразиться за главный трофей.

Достаточно сказать, что на данный момент никто из теннисистов не проводил столько времени на корте, сколько Медведев. За последние три недели он сыграл максимально возможное количество матчей в Мировом туре ATP с поправкой на то, что благодаря рейтингу он иногда автоматически проходил во второй круг. В каждом турнире, в котором 23-летний россиянин принимал участие, он доходил до финалов.

Началось всё в Вашингтоне, где победы над Бьорном Фратанджело, Фрэнсисом Тиафо, Марином Чиличем и Петером Гойовчиком привели Медведева к финалу с Ником Кирьосом. Тогда россиянин проиграл на двух тай-брейках и отправился в Монреаль на более престижный турнир серии «Мастерс».

Уроженец Москвы не испытывал проблем вплоть до полуфинала. Ни Кайлу Эдмунду, ни Кристиану Гарину, ни Доминику Тиму, ни Александру Звереву не удалось выиграть у Медведева больше трёх геймов за сет. Сопротивление ему оказал только Карен Хачанов, попытавшийся спасти матч на тай-брейке. Правда, на следующий день попытка взять титул вновь обернулась неудачей. Рафаэль Надаль сам обыграл Медведева так же легко, как он — своих соперников.

Секрет успеха россиянина — в его ярко выраженном стиле игры: длинные розыгрыши с широкими и низкими ударами, которые изматывают соперников и давят психологически. Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в разговоре с The New York Times назвал такой теннис «слякотным», потому что в него неприятно играть. Медведев так сосредоточен на своей манере игры, что даже не старается использовать сильную подачу, чтобы не рисковать совершить ошибки. Его преимущества в скорости, особенно на твёрдом покрытии корта, хватает для того, чтобы обыгрывать не самых искушённых теннисистов. Только в матче с Надалем, образцом психологического равновесия и стабильности, эта ставка не сыграла.

Вскоре Медведев кое в чём превзошёл испанского теннисиста. В Цинциннати он последовательно обыграл всё того же Эдмунда, Бенуара Пэра, Яна-Леннарда Штруффа и Андрея Рублёва, который обезопасил соотечественника от встречи с Роджером Федерером. За сезон у Медведева накопилось уже 42 победы в профессиональном туре, и по этому показателю он обогнал прежнего лидера рейтинга Надаля.

Последним препятствием к третьему финалу за три недели для Медведева был Новак Джокович. Против него россиянин снова попытался применить проверенный план игры, но недооценил первую ракетку мира. Серб находил возможности для контратаки и пользовался ими, а заодно прогонял Медведева с задней линии короткими ударами. Для Джоковича обыграть российского теннисиста было крайне важно — не стёрлись из памяти поражение в Монте-Карло и натужная игра на Открытом чемпионате Австралии.

Поражение Медведева казалось неминуемым, но после перерыва с физиотерапевтом он полностью изменил рисунок своей игры, которая не давала никакого результата. С середины второго сета россиянин включил пушечную подачу и забыл об осторожности. Спасти его мог только риск, который себя оправдал. К тому, что Медведев может сделать эйс второй подачей, Джокович оказался не готов — так же, как к резким и спонтанным ударам. При счёте 3:3 серб проиграл три гейма подряд и сдал партию. Российский теннисист продолжил играть в новом для себя стиле и вскоре выиграл третий сет и весь матч.

Медведев стал первым за 18 лет теннисистом, который три раза подряд дошёл до финалов во время североамериканского турне, предшествующего US Open. В прошлый раз это удавалось австралийцу Патрику Рафтеру. Так же, как и россиянин, он сначала уступил в первых двух титульных поединках, но отпраздновал долгожданную победу в третьем.

Финал Цинциннати российскому теннисисту ещё только предстоит. Его соперником станет Давид Гоффен. Два игрока прекрасно помнят друг друга по напряжённому пятисетовому матчу на последнем Уимблдоне. Медведев тогда выигрывал с брейком в решающей партии со счётом 4:1, но выиграл лишь гейм из семи последующих. Россиянину помешала его давняя проблема — иногда он чрезмерно заводится из-за судейских решений и не может прийти в себя даже под угрозой штрафа.

Фаворита поединка не так легко определить. За Медведева говорят последние результаты, вернувшаяся ментальная устойчивость и богатый игровой арсенал. Если Гоффен справится с первоначальной тактикой россиянина, то оперативно придумать что-то новое не должно составить для него труда.

После победы над Джоковичем Медведеву может помешать только одно — общая усталость. 16 матчей за 20 дней — это ещё сложнее, чем провести два турнира Большого шлема за месяц, притом что соперники у Медведева не всегда были простыми. Гоффен же ни разу не играл в Цинциннати с сеяным оппонентом, а его четвертьфинальный поединок с Йосихитой Нисиокой даже не состоялся. Сам Медведев считает, что матч с бельгийцем для него будет сложным.

«Считаю, что у нас с Давидом похожая по стилю игра. Нам в принципе тяжело друг с другом играть. Если он в финале, значит, как и я, находится в сумасшедшей форме. Должен победить сильнейший», — сказал Медведев ТАСС.

Ещё до финального матча россиянин обеспечил себе седьмую строчку в рейтинге ATP — самую высокую за карьеру. Победа же позволит ему ворваться в первую пятёрку и стать первым россиянином за девять лет, который этого добился. До него это удавалось только Евгению Кафельникову, Марату Сафину и Николаю Давыденко. Не за горами и попадание Медведева на Итоговый турнир ATP — в чемпионской гонке он уже занимает пятое место.