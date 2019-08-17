От травм и проблем с визой до скачка на сотню мест в рейтинге: как теннисистка Кузнецова реанимировала свою карьеру

Российская теннисистка Светлана Кузнецова дошла до полуфинала турнира серии «Премьер 5» в Цинциннати, в котором сыграет со второй ракеткой мира Эшли Барти. Ради этого успеха уроженке Санкт-Петербурга пришлось преодолеть множество препятствий. Она долгое время не выступала из-за травм, пропустила турнир в Вашингтоне из-за отказа в получении визы и упала практически до третьей сотни рейтинга WTA. Однако Кузнецовой удалось оправиться от всех неудач и вернуться в элиту женского тенниса. RT рассказывает о трудностях, через которые прошла 34-летняя теннисистка за последнее время.

Для российской теннисистки Светланы Кузнецовой этот год получился невероятно тяжёлым. Бывшая вторая ракетка мира и победитель двух турниров Большого шлема пропустила несколько месяцев из-за травм кисти и колена, а за грунтово-травяную часть сезона одержала пять побед при семи поражениях. 34-летняя спортсменка практически не зарабатывала рейтинговых очков и вылетела с «Ролан Гаррос» и Уимблдона после первого же круга.

Летом, перед серией американских турниров на харде, Кузнецова надеялась перезапустить неудачный сезон. Это время года для неё традиционно складывается неплохо — год назад россиянка выиграла турнир в Вашингтоне, очки за который позволяли ей оставаться рядом с первой сотней рейтинга WTA. Чтобы лучше подготовиться, спортсменка воссоединилась со своим прежним наставником Карлосом Мартинесом, который сейчас тренирует Дарью Касаткину.

Однако все планы на будущее едва не сорвались в конце июля, когда Кузнецова получила отказ в получении визы США. Для спортсменки эта новость стала шоком. Сезон для 34-летней спортсменки можно было считать потерянным. Без возможности выступать в Америке она лишалась и рейтинговых очков, и призовых. Один только пропуск турнира в Вашингтоне привёл к тому, что Кузнецова упала на 198-ю строчку. Так низко она не опускалась уже 17 лет, с тех пор как делала ещё только первые шаги в профессиональной карьере. В таком положении думать приходится уже не о больших победах, а о том чтобы заявиться в квалификацию хоть какого-нибудь турнира.

Кризис Кузнецовой совпал с неудачами у всей российской диаспоры в женском теннисе. В топ-40 нет ни одной её представительницы, даже Касаткиной и Анастасии Павлюченковой. Перспективные же россиянки пока не спешат им на смену, ограничиваясь только локальными успехами. И всё это происходит на фоне беспрецедентных успехов Карена Хачанова, Даниила Медведева, а в последние дни — и Андрея Рублёва.

К счастью, проблемы с визой всё-таки удалось решить, но слишком поздно, когда регистрация на крупные состязания подходила к концу. Лишь в последний момент Кузнецова получила уайлд-кард на турнир «Премьер 5» в Торонто. Для неё это стало спасительной соломинкой, за которую обязательно надо было ухватиться.

Кузнецова своим шансом воспользовалась, и довольно неплохо для теннисистки, которая последний месяц потратила не на игру, а на борьбу с последствиями травмы и миграционной бюрократией. Она обыграла китаянку Сиюй Ван и следом расправилась в двух сетах с Донной Векич. Дальше россиянку поджидала действующая чемпионка турнира и четвёртая ракетка мира Симона Халеп. Хотя накануне румынка два с половиной часа играла с Дженнифер Брэди, следующей сопернице она отдала всего три гейма.

Выхода в третий круг Кузнецовой хватило, чтобы вырулить из пике. Она набрала достаточно очков, чтобы подняться на 153-ю строчку. Заодно спортсменка получила сразу два настоящих подарка судьбы — ей предоставили уайлд-кард на ещё один турнир в Цинциннати, когда от аналогичного приглашения отказалась Винус Уильямс, а организаторы US Open предложили россиянке заменить Доминику Цибулкову в основной сетке заключительного турнира Большого шлема в этом сезоне.

Хоть какая-то определённость с дальнейшим графиком буквально развязала Кузнецовой руки, и в Торонто она раскрылась по-настоящему — ведь именно такого шанса она и ждала. На старте турнира в Цинциннати россиянка одержала победы над Анастасией Севастовой и Даяной Ястремской, но затратила на них слишком много сил. Оба поединка продолжались по три сета, а половина партий была разыграна на тай-брейках. Во встрече с украинкой Кузнецовой даже пришлось отыгрывать матчболы, но она всё-таки вышла в третий круг.

Со следующей соперницей россиянке снова повезло. Хотя Слоан Стивенс и входит в элиту мирового тенниса, занимая десятое место в рейтинге WTA, в последнее время американка находится не в форме. На предыдущих турнирах она потерпела три поражения подряд. Кузнецова не позволила Стивенс надеяться на успех и разгромила её со счётом 6:1, 6:2.

Но и на этом российская теннисистка не думала останавливаться. В четвертьфинале она столкнулась с уже третьей ракеткой мира Каролиной Плишковой. Кузнецова проиграла первый сет со счётом 3:6 и уступала во втором, когда соперница подавала на матч. Уроженка Санкт-Петербурга вовремя сделала свой первый брейк и сравняла счёт, переведя партию на тай-брейк, в котором Плишкова заработала всего два очка.

После этого уже Кузнецова диктовала свои условия и взяла чужую подачу, поведя со счётом 2:1. Чешская теннисистка не смогла отыграться против поймавшей кураж оппонентки. Россиянка оформила ещё одну непростую победу, затратив на неё 2 часа и 23 минуты.

«Поверить не могу! Но я обещала себе, что буду иначе к этому относиться. Такой у меня подход. Если во время игры ты выкладываешься на полную, то победа или поражение не имеют значения. Я выхожу на корт и просто наслаждаюсь, потому что в теннисе это самое главное. Каждая новая победа давалась мне немного легче, чем предыдущая, я просто продолжала играть. Наверное, хорошо, что у меня был небольшой перерыв, я успела соскучиться по теннису. Думаю, я стала более зрелой спортсменкой и теперь стараюсь не заглядывать дальше одного розыгрыша», — сказала теннисистка после матча.

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Our 2004 champ Svetlana Kuznetsova takes down No. 3 Karolína Plíšková to reach the SFs at @CincyTennis!#USOpenSeries | #CincyTennis | @SvetlanaK27pic.twitter.com/v33QfC2Wl1 — US Open Tennis (@usopen) August 16, 2019

Кузнецова впервые за два с половиной года дошла до полуфинала турнира серии «Премьер». В «живом» рейтинге WTA, который обновляется после каждого матча, она взлетела уже на 82-ю строчку, обогнав Веру Звонарёву и Марию Шарапову. На следующей неделе Кузнецова уже точно будет в первой сотне обычного рейтинга, что ей никак не удавалось достичь ещё до злополучной истории с визой.

А при самых удачных раскладах спортсменка может оказаться и в районе 50-й строчки — такой расклад ей гарантирован в случае победы на турнире в Цинциннати. Но для начала ей надо будет сразиться со второй ракеткой мира Эшли Барти. Девушки ещё ни разу не встречались между собой, так как пик австралийки как раз пришёлся на время спада у Кузнецовой. Барти вышла в полуфинал благодаря победе над гречанкой Марией Саккари, которой сначала уступила в первом сете, но затем отдала лишь два гейма.

Как бы ни развивался сезон у Кузнецовой дальше, она уже точно может претендовать на награду «Возвращение года», которую вручает WTA по итогам всех соревнований. Оправиться от травм, сменить тренера, разобраться с визой, а потом за две недели совершить скачок на сотню мест в рейтинге — такое развитие событий россиянка едва ли могла предсказать ещё месяц назад.