Разгром Федерера и 41-я победа в сезоне: Рублёв и Медведев срывают овации на турнире серии «Мастерс» в США

17 августа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют два российских теннисиста. В случае победы Даниил Медведев в третий раз за последние 14 дней пробьётся в четвёрку лучших на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов и выйдет в лидеры сезона по числу побед. Помешать ему попытается автор главной сенсации первенства Андрей Рублёв, который в третьем круге нанёс Роджеру Федереру самое тяжёлое поражение за последние 16 лет.

Менее чем через полторы недели в Нью-Йорке стартует 139-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису. При этом уже сейчас можно сказать, что российские спортсмены подходят к одному из главных соревнований года в отличной форме. Об этом говорит тот факт, что на протяжении трёх последних турниров они неизменно доходили как минимум до полуфинала. Сначала это произошло в Вашингтоне, затем — в Монреале, а в ближайшие выходные серия продлится в Цинциннати — Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже пробились в четвертьфинал, где сразятся друг с другом.

За последний месяц Медведев окончательно вышел из-за спин своих партнёров по национальной команде и примерил на себя роль лидера российского тенниса. Сначала Даниил дошёл до финала турнира ATP 500 в столице Соединённых Штатов, а всего неделю спустя повторил своё достижение, но уже на соревнованиях серии «Мастерс-1000» — вторых по престижности после «мейджоров». Несмотря на то что завоевать трофей ему не удалось, список поверженных поражал. Так, за две недели россиянин расправился с триумфатором US Open-2014 Марином Чиличем, первой ракеткой Великобритании Кайлом Эдмундом, а также четвёртым номером рейтинга ATP Домиником Тимом.

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Особняком же стоит победа в первом в истории российском полуфинале турнира серии «Мастерс», в котором Медведев легко разобрался с Кареном Хачановым. Для успеха ему потребовалось всего две партии и 1 час 24 минуты. Благодаря этому Даниил не только вышел в свой второй финал за две недели, но и обошёл Карена в генеральной классификации, официально став первой ракеткой страны.

Обидно лишь, что эти титанические усилия не принесли Медведеву заветного титула ни в Вашингтоне, ни в Монреале. На пути к финалам россиянин не проиграл ни одного сета, но в решающих встречах сам не смог взять ни партии. Сначала он всухую уступил взбалмошному Нику Кирьосу, а затем не смог навязать борьбу легендарному Рафаэлю Надалю. Но если поединок с австралийцем прошёл в напряжённой борьбе, включавшей в себя два тай-брейка, то в противостоянии с испанцем ему удалось забрать всего три гейма.

Однако эти неудачи не сломили боевой дух 23-летнего москвича. В Цинциннати он продолжил своё триумфальное шествие по североамериканским кортам и с лёгкостью добрался до четвертьфинала на втором соревновании класса «Мастерс» подряд. На этот раз ему больше повезло со жребием и на пути не встретился ни один теннисист из топ-15. Он поочерёдно расправился с тем же Эдмундом и Бенуа Пэром, а в третьем круге взял верх над Ян-Леннардом Штруффом.

Немец не смог оказать своему визави достойного сопротивления и ограничился тремя выигранными геймами, два из которых пришлись на первый сет. Примечательно, что на старте второго россиянину потребовалось всего 38 секунд, чтобы открыть счёт. Он исполнил четыре подачи навылет и этим настолько деморализовал соперника, что тот впоследствии уступил ещё четыре очка подряд. После этого думать о борьбе уже не приходилось.

Примечательно, что таким образом Медведев одержал свою 41-ю победу в нынешнем сезоне. По этому показателю он вышел на первое место, которое сейчас делит с Надалем.

Но уже в ночь на 17 августа по московскому времени Медведев способен стать лидером по числу выигранных встреч в этом году. Чтобы обойти вторую ракетку мира, ему необходимо брать верх в четвертьфинале, где его соперником станет соотечественник Рублёв. При этом на данный момент Андрей стал автором сенсации, в двух сетах расправившись с самим Роджером Федерером.

До этого юный спортсмен уже успел удивить американских любителей тенниса, поочерёдно заставив капитулировать грузина Николоза Басилашвили и трёхкратного триумфатора «мейджоров» Стэна Вавринку. При этом в сражении со швейцарцем он не уступил ни одной партии, оставив своего визави с нулём в графе «реализованные брейк-пойнты».

Но даже в свете этого успех в битве с Федерером казался сродни чуду. За свою невероятную карьеру швейцарец пять раз выигрывал Открытый чемпионат США, семь раз первенствовал на турнире в Цинциннати, а также является рекордсменом по числу побед на харде. В преддверии поединка с Рублёвым он выиграл 763 матча на данном покрытии и с большим отрывом опережал Андре Агасси (594) и Новака Джоковича (554).

Однако в этот вечер Рублёв был неудержим. На своей подаче он уверенно попадал первым мячом и практически не допускал ошибок. Вследствие этого он взял 39 из 54 розыгрышей и позволил Федереру сделать лишь один брейк. В свою очередь, сам Андрей трижды брал геймы на приёме, что и предрешило исход встречи.

Ключевой момент первого сета прошёл уже на старте, когда спортсмены обменялись брейками в трёх геймах подряд. Успешнее оказался Рублёв, который дважды оказался сильнее, после чего уверенно довёл дело до победы. Так, в оставшихся геймах он лишь раз позволил Федереру взять более одного розыгрыша на своей подаче.

Во второй партии спортсмены поначалу очень уверенно держали свою подачу, а ключевым по традиции стал седьмой гейм. Роджер дрогнул на своей подаче и позволил Андрею заработать брейк, а тому хватило всего одной попытки, чтобы реализовать его. Навязать борьбу россиянину он так и не смог, ограничившись лишь двумя выигранными розыгрышами на приёме.

Для Роджера это поражение стало одним из самых тяжёлых за всю карьеру. Так, для победы Рублёву потребовалось всего 1 час 3 минуты — меньше, чем кому-либо за последние 16 лет. В последний раз Федерер уступал так безоговорочно Франко Сквиллари. На турнире в Сиднее аргентинец взял верх за 54 минуты.

После матча сам Федерер признал, что не ожидал такого великолепного тенниса от россиянина.

«Рублёв действовал безошибочно. Защита, атака, хорошая подача. Не оставил мне ни шанса. Он был везде. Это был тяжёлый матч для меня, но идеальный для него. Я был впечатлён», — цитирует Федерера пресс-служба ATP.

Сам Рублёв признался, что этот день является одним из самых запоминающихся в его карьере.

«Это моя самая большая и самая эмоциональная победа. Федерер — истинный чемпион и настоящая легенда. Трудно представить, какое давление ему приходится переносить изо дня в день: понимать, что ты — Роджер, все следят за тобой, а ты должен постоянно подтверждать свой уровень, что он и делает уже много лет. В этом есть что-то невероятное», — заявил Рублёв.

В преддверии встречи Медведев опубликовал видеообращение в Instagram, в котором поздравил Рублёва с успехом и поделился ожиданиями от очной встречи.

«Очень рад за Рублёва. Нереальный респект. Обыграть Федерера — это что-то сумасшедшее. Жду следующего матча. Надеюсь на классный русский четвертьфинал», — сказал Даниил.

Таким образом, в четвертьфинале турнира в Цинциннати состоится очередное российское противостояние. На этот раз Рублёв попытается остановить Медведева на его пути к третьему финалу за три недели и одержать первую победу над своим соотечественником в карьере. Ранее спортсмены встречались лишь раз и успех сопутствовал Даниилу. В 2016 году на «Челленджере» в Будапеште Даниил взял верх в двух партиях.

Примечательно, что до сегодняшнего дня оставались шансы увидеть реванш между Медведевым и Хачановым в полуфинале, однако Карен потерпел поражение в матче третьего круга — в трёх сетах уступил Люке Пую. В следующем раунде француз сразится с действующим победителем первенства Новаком Джоковичем.