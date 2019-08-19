14 побед за 19 дней: Медведев выиграл «Мастерс» в США и впервые вошёл в топ-5 мирового рейтинга

Россиянин Даниил Медведев выиграл свой первый турнир серии «Мастерс». В финале соревнований в американском Цинциннати он в двух сетах одолел Давида Гоффена, одержав 14-ю победу за последние 19 дней. Этот успех позволил ему подняться на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В женской части турнира в Цинциннати сенсационно дошедшая до финала Светлана Кузнецова не смогла составить компанию своему соотечественнику и уступила хозяйке кортов Мэдисон Киз.

Завершившийся розыгрыш турнира серии «Мастерс» в Цинциннати для российских теннисистов стал самым успешным за всю историю его проведения. Ранее ни разу не было случая, когда представители России доходили до финала как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. В 2019 году это удалось сделать Даниилу Медведеву и Светлане Кузнецовой.

И если выход Кузнецовой в финал можно назвать настоящей сенсацией, то Медведев за последнее время успел приучить своих поклонников к тому, что не завершает выступления на ранних стадиях. За последние три недели он трижды доходил до решающих матчей соревнований, по ходу турниров в Вашингтоне и Монреале обыгрывая таких звёзд, как Марин Чилич, Карен Хачанов и Доминик Тим. Правда, завоевать трофей ему дважды не удавалось. Сначала на его пути встал Ник Кирьос, а затем — Рафаэль Надаль.

В Цинциннати Медведев вновь продемонстрировал, что сейчас является одним из главных специалистов по игре на харде, и уверенно прошёл по турнирной сетке. Всего раз ему пришлось провести на корте три сета — и то в сражении с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем. Победа над сербом позволила Даниилу не только взять свой 13-й матч из последних 15, но и упрочить лидерство по числу выигранных встреч в сезоне. К своему второму подряд финалу соревнований «Мастерс-1000» он подходил с 43 победами в активе, что на две больше, чем у бывшего лидера Рафаэля Надаля.

По сравнению с турниром в Монреале соперник Медведева в решающем матче в Цинциннати был куда менее грозным. На другой половине корта был Давид Гоффен, для которого 2019 год складывается не лучшим образом. Бельгиец выступает очень неровно и лишь раз сумел дойти до финала первенства ATP. Произошло это в середине июня в немецком Халле, но поднять над головой трофей Гоффену не удалось. На его пути встал Роджер Федерер, выигравший тот финал со счётом 7:6, 6:1.

Эти неудачи привели к тому, что финалист итогового турнира ATP-2017 выпал из топ-10 мирового рейтинга и к последнему матчу первенства в Цинциннати подходил в ранге 19-й ракетки мира. Успех в США мог принести ему тысячу очков и восстановить спортсмена в статусе одного из десяти сильнейших теннисистов мира.

Медведев же решал задачи другого уровня. Неделю назад, победив Хачанова в первом в истории российском полуфинале соревнований серии «Мастерс», он завоевал звание первой ракетки России, а в Цинциннати упрочил своё положение. Теперь же у него был шанс ворваться в топ-5 генеральной классификации ATP и обеспечить себе более комфортную сетку на грядущем US Open. В случае победы над Гоффеном Даниил обходил Стефаноса Циципаса, Александра Зверева и Кеи Нисикори, занимая место вслед за четвёртой ракеткой планеты Тимом.

Что касается очного противостояния, то до минувшего матча Медведев и Гоффен встречались дважды, и оба раза в 1/16 финала «мейджоров» 2019 года. Впервые это произошло на Australian Open, где Даниил подтвердил свой статус одного из главных специалистов по игре на твёрдом покрытии. Россиянин в трёх сетах разобрался с бельгийцем, причём лишь второй из них завершился в упорной борьбе на тай-брейке. Давид взял реванш на Уимблдоне — правда, там теннисистам пришлось провести на корте все пять партий.

В Цинциннати, несмотря на преимущество Медведева на харде, первый сет получился крайне напряжённым. Россиянин смотрелся значительно увереннее на своей подаче, взяв два гейма под ноль, а затем сделал первый брейк. Бельгиец действовал вторым номером, чего было достаточно россиянину. Размашистая комбинация с переводом по линии завершилась ошибкой Гоффена.

Однако уроженцу Москвы не удалось с ходу развить успех. Его противник быстро восстановился и приложил все усилия, чтобы не упустить сет. Гоффен стал действовать более разнообразно, а Медведев немного занервничал. Подавая при счёте 4:2, он допустил двойную ошибку и ещё в трёх розыгрышах был недостаточно убедителен. После удачного старта гейма он проиграл четыре очка подряд.

Несколько минут спустя россиянин имел все шансы, чтобы выйти подавать на сет, но не смог реализовать два брейка-пойнта. В итоге победитель партии определился на тай-брейке, где удача была на стороне Медведева. Он выиграл все пять розыгрышей на подаче Гоффена и впервые в карьере повёл в счёте в финале турнира серии «Мастерс».

Эта локальная неудача настолько надломила Гоффена, что он так и не смог прийти в себя. Бельгиец с ходу позволил сделать брейк, а на приёме был практически бессилен. В четырёх следующих геймах на подаче Медведева он не выиграл ни один розыгрыш и позволил россиянину выйти подавать на чемпионство.

Как и положено финалу, решающий гейм получился максимально захватывающим и напряжённым. Медведев снова заставил своих болельщиков поволноваться и проиграл три первых розыгрыша из четырёх, подарив Гоффену двойной брейк-пойнт. Но в нужный момент к нему вернулась его блестящая подача, которая и стала залогом успеха. Даниил взял четыре очка подряд (три из них — эйсами) и стал первым в истории российским триумфатором турнира в Цинциннати, а заодно и самым молодым победителем этих соревнований за последние 11 лет.

Таким образом, Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP, упрочил лидерство по числу побед в году и повторил достижение Николая Давыденко девятилетней давности. В 2009-м тот был последним российским теннисистом, который находился в пятёрке сильнейших спортсменов планеты.

К сожалению, Кузнецова не смогла составить компанию своему соотечественнику. По ходу турнира в Цинциннати она удивила всех, обыграв сразу двух представительниц топ-3 рейтинга WTA в лице Каролины Плишковой и Эшли Барти, а также Слоан Стивенс и Анастасию Севастову. Камнем преткновения для Светланы стала хозяйка кортов Мэдисон Киз, выигравшая финальный матч в двух сетах.

Особенно обидно, что Кузнецова не только вела в обеих партиях, но и дважды подавала на сет, но оба раза не смогла добиться успеха. В ключевые моменты Киз была точнее, благодаря чему взяла верх в напряжённой схватке.

Для Кузнецовой это поражение стало пятым подряд в финалах крупных первенств. Ранее она уступила в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Дубае. В последний раз она завоёвывала титул на соревнованиях класса выше Premier в 2009 в Пекине.

Однако расстраиваться россиянке не стоит. Её возвращение на корты получилось более чем триумфальным и обнадёживающим. Этот успех позволит Светлане не только обрести уверенность, но и совершить рывок почти на 100 позиций вверх в рейтинге WTA. На данный момент она занимает 153-ю строчку с 411 баллами, а за выход в финал крупного турнира получит 585 очков.