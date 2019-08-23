Откровенное интервью, фотосессия со звёздами и безжалостная жеребьёвка: Шарапова начнёт US Open матчем с Уильямс

Мария Шарапова начнёт своё выступление на US Open матчем с Сереной Уильямс. До этого спортсменки встречались 22 раза, и россиянка потерпела 19 поражений. При этом на кортах Открытого чемпионата США по теннису Шарапова и Уильямс не встречались ни разу. Перед началом соревнований российская теннисистка приняла участие в фотосете и дала большое интервью, в котором рассказала, с кого брала пример в детстве и как относится к соцсетям.

До начала Открытого чемпионата США по теннису остаётся три дня. Большинство участников уже собрались в Нью-Йорке и тренируются на легендарных кортах «Флашинг Медоус». Отсутствуют только те немногие игроки, которые ещё заняты на женском турнире в Бронксе и мужском в Уинстон-Сейлеме.

На последний турнир Большого шлема этого сезона прибыла и Мария Шарапова. Она уже несколько раз попрактиковалась с известными соперницами, опробовав в том числе и главный корт. При этом бывшая первая ракетка мира не ограничивается только спортивными мероприятиями.

Подарком для любителей тенниса стала фотосессия, которую устроил производитель экипировки Шараповой. На выложенном в интернете снимке российская теннисистка позирует с ещё десятком известных игроков, в том числе со своей самой главной соперницей Сереной Уильямс.

Девушки выстроились в определённом порядке. Уильямс заняла место на переднем фоне как многократная чемпионка US Open. За ней расположились Шарапова, Слоан Стивенс и Наоми Осака, которые выигрывали турнир по разу. В следующем ряду оказались Петра Квитова и Симона Халеп, завоёвывавшие титулы на других мейджорах. Наконец, позади встали остальные теннисистки, не добившиеся пока таких же успехов, — Мария Саккари, Арина Соболенко, Элина Свитолина, Мэдисон Кис и Каролин Гарсия.

Заодно Шарапова дала больше интервью изданию W Magazine. Своим преимуществом при подготовке к Открытому чемпионату США она назвала большой опыт — для 87-й ракетки мира нынешний визит в Нью-Йорк стал 13-м.

«US Open — это всегда большое событие. Я играю уже много лет, а опыт и знания мне всегда помогают, особенно в последние годы. Накапливаются они с большим трудом и в течение долгого времени. Прибыв в Нью-Йорк — неважно, откуда, — ощущаешь нечто очень волнительное и очень особенное. Чувствуешь поддержку любителей спорта, чувствуешь энергетику. Спортсмены всегда говорят, что вечерние матчи на US Open не сравнимы ни с чем, и я абсолютно с этим согласна», — сказала Шарапова.

Спортсменка дала совет всем, кто считает её своим кумиром, а также рассказала, на кого сама ориентировалась в детстве, чтобы добиваться успехов.

«Я понимаю, что многие видят во мне образец для подражания, но стараюсь об этом не думать, потому что как минимум могла бы посоветовать: всегда стремитесь превзойти свой образец. Идеальных людей не бывает, и то, что не всё всегда проходит замечательно и гладко и приходится работать над собой, вносит свою изюминку», — заявила Шарапова.

«Я равнялась на мать. Она меня родила в весьма молодом возрасте, и между нами возникла прочная душевная связь. Спортом, помимо танцев, она особо не занималась. Она сильно повлияла на мою жизнь, но больше в том, что касается культуры, образования и семейных ценностей. После того как я начала путешествовать по миру, заниматься своим делом и усердно работать над своими спортивными достижениями, она преподала мне ещё немало уроков, которым я нашла применение в своей теннисной карьере», — призналась теннисистка.

Шарапова рассказала, что хотя она уже старше многих коллег по теннису, она чувствует себя уверенно. Выбить из колеи её не может и мир соцсетей, с которым она не сталкивалась в детстве.

«Я была единственным ребёнком, родители всегда были рядом со мной, как и сейчас. Я была окружена защитой, и социальные сети — это единственное, что изменилось с той поры. Они могут быть полезны, но молодому поколению с ними тяжело, потому что не только постоянно думаешь о мнениях, но и постоянно работаешь над контентом и показываешь миру и своим поклонникам, чем занимаешься, подчас делая не то, что тебе хочется, а то, чего от тебя ждут другие. Наверное, с этим могут быть трудности, но мне в юности сталкиваться с таким, конечно, не приходилось», — отметила спортсменка.

«Сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее. Мне нравится делиться информацией о себе. Если бы я ощущала от этого дискомфорт, то ни о чём и не рассказывала бы. Наверное, это приходит с возрастом. Сейчас меня всё в жизни устраивает гораздо больше. Всё: и мой стиль, и то, что я говорю, и то, как я провожу время. Прибавляется не то чтобы мудрости — жизненного опыта, и решения, которые ты принимаешь, пусть даже слегка эгоистичные, делают тебя лучше», — считает россиянка.

Напоследок Шарапова рассказала, какой бы совет дала самой себе в юности.

«Я бы сказала, что всегда будут тяжёлые времена, трудные периоды. Либо ты сама, либо другие будут возлагать на тебя определённые ожидания. Но в конце концов тебе придётся пройти через все эти испытания, потому что то, как ты с ними справляешься, определяет, как ты справишься со всем остальным в своей жизни», — сказала теннисистка.

В тот же день, когда вышло интервью, состоялась жеребьёвка основной сетки US Open. Она подарила любителям тенниса невероятный поединок — Шарапова начнёт поход за титулом со встречи с Сереной Уильямс. Это будет их первая игра на «Флашинг Медоус», но 22-я встреча между спортсменками во всех турнирах. 19 из них оставались за американкой.