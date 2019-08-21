«Это требует неимоверных усилий»: как в спортивном мире отреагировали на первую победу глухого теннисиста на турнире ATP

Южнокореец Ли Тук Хи стал первым теннисистом в истории с нарушением слуха, одержавшим победу в матче основной сетки турнира ATP. В 1/32 финала Winston-Salem Open он обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 7:6, 6:1. Восхищение 21-летним спортсменом выразили многие коллеги, в том числе британец Энди Маррей и американец Теннис Сандгрен.

Турнир ATP в американском Уинстон-Сейлеме, который проводится после «Мастерса» в Цинциннати, не может похвастать столь же звёздным составом участников, однако точно войдёт в историю тенниса. В первом круге соревнований состоялся матч между двумя несеяными игроками — Ли Тук Хи и Генри Лааксоненом. Со счётом 7:6, 6:1 верх взял южнокореец, занимающий 212-ю строчку мирового рейтинга. Этот результат мог остаться незамеченным, если бы не одна особенность победителя: спортсмен с детства страдает глухотой.

Родители Ли Тук Хи сразу заподозрили у него проблемы со слухом, однако поначалу не придавали этому особого значения, надеясь, что с возрастом всё наладится. Однако когда ему исполнилось два года, врачи подтвердили самые худшие опасения, выявив у ребёнка врождённую глухоту.

Именно родители сыграли решающую роль в его становлении как профессионального спортсмена. Мама Ли отдала сына в вечернюю школу для обычных детей. По её мнению, это должно было помочь сыну лучше адаптироваться в обществе, а также найти более высокооплачиваемую работу.

Кроме того, в семье понимали значение спорта для детей с нарушением слуха. Однако свой выбор на теннисе мальчик остановил сам. По воле случая ему в руки попала ракетка, и, нанеся несколько ударов, он решил, что именно этим и хочет заниматься в будущем.

При этом поначалу всё складывалось не так радужно. Тренеры скептически относились к глухому мальчику и не хотели брать его в свои группы.

«Люди надо мной смеялись из-за моей глухоты и говорили, что я не должен играть. Определённо, было сложно, но моя семья и друзья помогли мне справиться. Я хотел всем доказать, что у меня получится», — приводит слова южнокорейца официальный сайт ATP.

Ни насмешки, ни скептические взгляды специалистов не смогли сломить стремление Ли Тук Хи стать профессиональным теннисистом. Его кумирами были Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Кроме того, примером для подражания для него стал и двоюродный брат Чанг Хайо Ву, который в настоящий момент является его тренером.

В 14 лет Ли Тук Хи дебютировал на соревнованиях серии «фьючерс», в которых впоследствии завоевал восемь титулов. Кроме того, на его счету три финала «челленджеров». Наивысшая позиция в мировом рейтинге — 130-я строчка, на которую он сумел взобраться в апреле 2017 года.

Ли Тук Хи не знает язык жестов и общается с окружающими, читая по губам. Однако это не мешает ему заводить друзей и вести полноценный образ жизни.

Порой сложности возникают на корте, так как теннисисту приходится ориентироваться по жестам судей, а также самому следить за счётом. Особенные трудности это вызывает на соревнованиях более низкого уровня, которые зачастую не оснащены электронными табло.

Winston-Salem Open стал первым турниром ATP в карьере Ли Тук Хи. В будущем он намерен превзойти достижение своего соотечественника Ли Хён Тхэка, в 2003 году ставшего первым и пока единственным обладателем титула турнира ATP из Южной Кореи, а также проложить путь к вершине мирового рейтинга. Вместе с тем спортсмен хотел бы своим примером вдохновить всех, кто страдает от схожего недуга.

«Людям с нарушениями слуха я хочу сказать: не отчаивайтесь. Если ты упорно стараешься, то сможешь добиться всего, чего захочешь», — добавил он.

Однако многие уже окрестили достижение Ли Тук Хи колоссальным прорывом не только для теннисистов, но и для всех спортсменов с нарушениями слуха. Своё восхищение выразили и его коллеги. Так, трёхкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей признался, что ему сложно представить себя на месте южнокорейца.

«Если бы я играл в наушниках, мне было бы невероятно трудно уловить скорость мяча, вращение, которое ему придают ударом ракетки. Уши очень часто нам помогают в подобных ситуациях. Разумеется, это ставит Ли Тук Хи в невыгодное положение, и то, что он делает, требует неимоверных усилий», — отметил британец.

О своей первой встрече с южнокорейцем на корте рассказал и американец Теннис Сандгрен. Он признался, что его поразила не только сила воли соперника, но и его желание работать над собой, несмотря на недостаток.

«Пару лет назад я обыграл его, и после матча он подошёл ко мне с переводчиком Google и спросил: «В чём мои слабые стороны?» Для человека с глухотой, который к тому же почти не говорит по-английски, сделать такое… Я бы точно не смог! Это было действительно здорово. Ты многое узнаёшь об ударе соперника по звуку мяча. Но если ты его не слышишь… Ты должен обладать невероятным мастерством и талантом», — восхитился Ли Тук Хи Сандгрен.

Матч второго круга турнира в Уинстон-Сейлеме сложился для южнокорейца менее успешно. В трёх сетах он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:4, 0:6, 3:6. Однако можно с уверенностью предположить, что нынешний успех не станет последним в его карьере.

«Думаю, глухота на самом деле мне даже помогает. Из-за неё мне приходится больше сосредотачиваться и усерднее стараться», — заключил Ли Тук Хи.