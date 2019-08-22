Шарапова: US Open — всегда большое событие

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Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что нигде в мире больше нет такой атмосферы, как на турнире в Нью-Йорке.
Шарапова: US Open — всегда большое событие
  • © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«US Open — это всегда большое событие. Вне зависимости от того, где ты находился, когда оказываешься в Нью-Йорке, в этом есть нечто захватывающее и совершенно другое. Ты чувствуешь поддержку публики. Спортсмены всегда говорят, что вечерние матчи на US Open несравнимы ни с чем. Я абсолютно с этим согласна», — цитирует Шарапову W Magazine.

Россиянка побеждала на US Open в 2006 году. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев провёл первую тренировку на US Open.

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