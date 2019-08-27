Уильямс разгромила Шарапову на US Open и выиграла у неё 19-й раз подряд

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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США и прекратила своё выступление в Нью-Йорке.

Поединок на стадионе имени Артура Эша продолжался всего 60 минут и завершился победой американки со счётом 6:1, 6:1.

Россиянка не сумела ни разу взять подачу соперницы, выиграла лишь 28 розыгрышей из 84 и записала себе в пассив 20 невынужденных ошибок.

Эта победа стала для Уильямс 19-й подряд в очных противостояниях с Шараповой. Последний раз 32-летней уроженке Нягани удавалось выиграть у принципиальной соперницы на итоговом турнире WTA в 2004 году.

Ранее сообщалось, что Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open.

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