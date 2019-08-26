Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 26 августа.
Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open
  • Reuters

В обновлённом накануне заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема (US Open) рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая пятёрка не претерпела изменений: лидирует японка Наоми Осака, второе место занимает австралийка Эшли Барти, на третьей, четвёртой и пятой строчках остались чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, занимающая 42-е место.

Екатерина Александрова — 43-я. Анастасия Павлюченкова опустилась на 45-е место, Вероника Кудерметова сохранила 51-ю позицию. Маргарита Гаспарян и Светлана Кузнецова потеряли по одной позиции и расположились на 61-й и 63-й строчках рейтинга.

Анастасия Потапова и Анна Блинкова поднялись на 72-е и 84-е места. Вера Звонарёва, Мария Шарапова и Наталья Вихлянцева остались на 85-м, 87-м и 98-м местах.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Мария Шарапова сможет обыграть Уильямс на US Open.

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