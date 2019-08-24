Тарпищев рассказал, за счёт чего Шарапова сможет обыграть Уильямс на US Open
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«По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество. Вопрос, справится ли со скоростью полёта мяча», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что ключ к победе для Шараповой — в стабильной игре на своей подаче.
«Если она будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у неё была стабильная подача», — добавил глава ФТР.
Матч Шараповой и Уильямс состоится 27 августа в 2:00 мск.
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