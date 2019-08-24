Медведев пожаловался на повышенное внимание со стороны СМИ

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях, произошедших в его жизни за последнее время.

«Я уже рассказывал, что решил посвятить свою жизнь теннису пару лет назад. Казалось, что это ужасно скучно, однако, как видим, всё получилось. Не могу сказать, что всё изменилось в последние полгода. Просто начал получать важный опыт в матчах с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем. В какой-то момент пришло понимание, что надо делать, чтобы больше выигрывать», — цитирует россиянина официальный сайт US Open.

Кроме того, он признался, что ему доставляет неудобство повышенное внимание со стороны СМИ.

«Сейчас его в 10 раз больше. К этому надо привыкнуть. Пока я только учусь справляться с таким давлением. Но самое главное — не переставать прогрессировать в теннисе», — добавил спортсмен.

Медведев стал победителем турнира серии «мастерс» в Цинциннати и впервые вошёл в первую пятёрку мирового рейтинга ATP.

Ранее стало известно время начала матча Серена Уильямс — Мария Шарапова.