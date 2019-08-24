Медведев пожаловался на повышенное внимание со стороны СМИ

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях, произошедших в его жизни за последнее время.
Медведев пожаловался на повышенное внимание со стороны СМИ
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я уже рассказывал, что решил посвятить свою жизнь теннису пару лет назад. Казалось, что это ужасно скучно, однако, как видим, всё получилось. Не могу сказать, что всё изменилось в последние полгода. Просто начал получать важный опыт в матчах с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем. В какой-то момент пришло понимание, что надо делать, чтобы больше выигрывать», — цитирует россиянина официальный сайт US Open.

Кроме того, он признался, что ему доставляет неудобство повышенное внимание со стороны СМИ.

«Сейчас его в 10 раз больше. К этому надо привыкнуть. Пока я только учусь справляться с таким давлением. Но самое главное — не переставать прогрессировать в теннисе», — добавил спортсмен.

Медведев стал победителем турнира серии «мастерс» в Цинциннати и впервые вошёл в первую пятёрку мирового рейтинга ATP.

Ранее стало известно время начала матча Серена Уильямс — Мария Шарапова.

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