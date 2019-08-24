Медведев пожаловался на повышенное внимание со стороны СМИ
- © Adam Lacy/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«Я уже рассказывал, что решил посвятить свою жизнь теннису пару лет назад. Казалось, что это ужасно скучно, однако, как видим, всё получилось. Не могу сказать, что всё изменилось в последние полгода. Просто начал получать важный опыт в матчах с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем. В какой-то момент пришло понимание, что надо делать, чтобы больше выигрывать», — цитирует россиянина официальный сайт US Open.
Кроме того, он признался, что ему доставляет неудобство повышенное внимание со стороны СМИ.
«Сейчас его в 10 раз больше. К этому надо привыкнуть. Пока я только учусь справляться с таким давлением. Но самое главное — не переставать прогрессировать в теннисе», — добавил спортсмен.
Медведев стал победителем турнира серии «мастерс» в Цинциннати и впервые вошёл в первую пятёрку мирового рейтинга ATP.
Ранее стало известно время начала матча Серена Уильямс — Мария Шарапова.