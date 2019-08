Антирекорд россиянок, поединок Шараповой с Уильямс и борьба за первую ракетку: чем интересен женский турнир US Open

26 августа в Нью-Йорке стартует последний в этом сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису. Защищать титул будет японка Наоми Осака, которая возглавляет рейтинг WTA, но с апреля не доходила до полуфинала каких-либо соревнований. Бороться с ней за победу и заодно за титул первой ракетки мира будут Эшли Барти, Каролина Плишкова и Симона Халеп. Очередную попытку выиграть 24-й мейджор за карьеру предпримет Серена Уильямс. Уже в первом круге с ней сыграет Мария Шарапова. Она, как и все остальные соотечественницы, не сумела получить посев, что стало уникальным для российского женского тенниса событием.

Борьба за титул первой ракетки

Незадолго до US Open титул первой ракетки мира вернулся к Наоми Осаке, которая будет отстаивать титул чемпионки турнира. Правда, японка едва не потеряла лидерство в рейтинге по ходу турнира в Цинциннати — шанс опять вырваться вперёд был у Эшли Барти, но она проиграла в полуфинале Светлане Кузнецовой.

В Нью-Йорке борьба между девушками за почётное звание развернётся вновь, и мяч будет на стороне австралийской теннисистки. Ей не придётся защищать так много очков, как Осаке. Год назад Барти дошла только до четвёртого круга. Дойдя до четвертьфинала, чемпионка «Ролан Гаррос» через две недели точно окажется выше Осаки.

У Барти остаётся ещё одна соперница — нынешний третий номер рейтинга Каролина Плишкова, которая не позволила ей в прошлом году пройти дальше по турнирной сетке. Если австралийка с ней встретится, то сможет вернуть звание первой ракетки только в случае победы. Барти имеет небольшой запас очков по отношению к Плишковой, так что со второй недели ей нужно будет выступать как минимум не хуже.

На лидерство в мировой рейтинге претендует ещё одна спортсменка. Небольшой шанс вернуться на вершину есть у Симоны Халеп. Но ей поможет только победа на турнире, вылет Барти до полуфинала и Плишковой до финала. Если Халеп всё-таки добьётся своей цели, то заодно пройдёт отбор на итоговый турнир WTA. Барти для этого хватит выхода в четвертьфинал. Остальным девушкам пройти квалификационный порог по ходу US Open не удастся.

Неожиданные фаворитки

Элита женского тенниса перед Открытым чемпионатом США не сильно блистала. Главной проверкой для девушек были турниры в Торонто и Цинциннати, но оба они преподнесли сюрпризы. Победителем первого стала 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, второго — американка Мэдисон Кис. При этом все самые сильные спортсменки, в том числе вышеперечисленные претендентки на звание первой ракетки мира, выходили на корты.

Впрочем, победу Андрееску можно назвать сенсационной очень условно. Она уже показала, на что способна, на весеннем турнире в Индиан-Уэллсе, завоевав один из самых престижных титулов. С тех пор её беспокоили травмы, и поэтому молодая теннисистка не блистала на двух последних Больших шлемах. Её возвращение состоялось в Торонто, где она обыграла в том числе Наоми Осаку. На US Open канадка получила 15-й номер посева и может встретиться с Симоной Халеп в четвёртом круге.

Если рассматривать как фаворитку Кис, то нужно помнить, что на пути к титулу в Цинциннати она отметилась только победой над Халеп, а вылеты Барти, Осаки и Плишковой были делом рук других теннисисток. В Нью-Йорке Кис, скорее всего, предстоит встретиться с пятой сеяной Элиной Свитолиной, а перед этим с ещё одним молодым талантом — Софией Кенин из США, полуфиналисткой Торонто и Цинциннати. Открывать вторую неделю Кис вероятно придётся матчем с Плишковой, и это может стать встречей двух лучших теннисисток, не выигрывавших до сих пор турниры Большого шлема.

С жеребьёвкой больше всего повезло лидеру рейтинга WTA. Осака попала в одну четверть с Кики Бертенс, Ариной Соболенко и Белиндой Бенчич. Если первые двое могут хотя бы похвастаться выходами в финалы за последние полтора месяца, то швейцарка уже давно едва держится в числе сеяных спортсменок.

Турнирный путь для Барти выглядит гораздо более сложным. В третьем круге ей может достаться гречанка Мария Саккари, которая в этом сезона обыграла пять соперниц из топ-10. Австралийка одерживала над ней победу в Цинциннати, но матч получился крайне упорным. Следом с Барти могут встретиться Анжелика Кербер, Анастасия Севастова и Серена Уильямс. И эти матчи тоже не будут простыми, а на кону будет только выход в полуфинал.

Новая попытка Уильямс через год после скандала

Серена Уильямс в очередной, уже седьмой раз, попытается штурмовать рекорд Маргарет Корт по количеству одиночных титулов на турнирах Большого шлема до и после начала Открытой эры. Показатель американки остановился на отметке 23 —последний раз она выигрывала Открытый чемпионат Австралии 2017 года. Три раза американка была в шаге от того, чтобы достичь своей цели, но все три раза она терпела поражения в финалах.

Особенно обидной для неё должна была быть неудача, которая произошла год назад. Решающий матч против Наоми Осаки запомнился не дебютной победой японской теннисистки, а судейским скандалом с участием Уильямс. По ходу поединка экс-первая ракетка мира обвинила в предвзятом отношении судью на вышке Карлоса Рамоса, который за нарушения правил сначала ей сделал предупреждение, а потом оштрафовал на очко и на гейм.

В течение сезона Рамоса больше не назначали на матчи с участием Уильямс. Не произойдёт этого и на US Open. Хотя официально такая информация не распространяется, её подтвердили The New York Times организаторы турнира. Арбитр также не появится на играх с участием Винус Уильямс.

Первым испытанием для младшей Уильямс станет Мария Шарапова. Две бывшие чемпионки US Open не встречались на корте с января 2016 года, хотя у них был шанс помериться силами на «Ролан Гаррос» — 2018, но тогда американка снялась из-за травмы. Вдобавок, это будет первая встреча на Открытом чемпионате США.

Хотя Шарапова в последнее время не добивалась значительных успехов, для Уильямс она всё-таки будет непростым испытанием. Но в целом у 23-кратной победительницы мейджоров довольно хорошая форма на данный момент. В августе она дошла до финала турнира в Торонто, где снялась из-за травмы.

Без сеяных россиянок

На нынешнем US Open в список сеяных участниц из россиянок не вошёл никто. У девушек это произошло впервые после Уимблдона-2000. С тех пор, как число игроков с приоритетом при жеребьёвке турниров Большого шлема увеличилось с 16 до 32, подобных казусов вообще никогда не было.

Тревожный звоночек, что в скором времени никто из россиянок не будет иметь посева, прозвучал ещё на Уимблдонском турнире, когда только у Дарьи Касаткиной оказался 29-й номер. Но она не смогла защитить очки за четвертьфинал и в скором времени оказалась в пятом десятке рейтинга WTA, где уже находятся Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. Никто из них за время первых североамериканских турниров не заработал столько очков, чтобы подняться в топ-32.

Помимо вышеупомянутой троицы, в основную сетку автоматически пробились Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Мария Шарапова, Анна Блинкова и Наталья Вихлянцева. По итогам квалификации к ним присоединилась Анна Калинская.

После Уимблдона почти никто из россиянок не радовал достойными результатами на харде. Исключением неожиданно стала Кузнецова, дошедшая до финала «Премьера» в Цинциннати, где путь к титулу ей преградила Мэдисон Кис. Заодно 34-летняя спортсменка выиграла два матча в Торонто, что позволило ей совершить скачок более чем на 100 мест в рейтинге после пропущенного турнира в Вашингтоне. На данный момент именно Кузнецова является лучшей российской теннисисткой на фоне остальных. На US Open россиянке повезло с первой сеяной соперницей — ей может оказаться Слоан Стивенс, которую Кузнецова совсем недавно побеждала, отдав ей всего три гейма.

При этом нельзя не отметить работоспособность Потаповой. 18-летней спортсменке в этом сезоне постоянно приходится пробивать себе дорогу через квалификации, и часто она с этой задачей справляется. После Уимблдона она выиграла в общей сложности 12 матчей, пускай это и не принесло ей большого скачка в рейтинге. В этом сезоне Потапова на каждом турнире Большого шлема проходила во второй круг, и на US Open она постарается этим не ограничиться. Шанс продолжить серию у неё есть — в первом круге россиянке досталась 15-летняя Коко Гофф.

Жребию остальных российских теннисисток не позавидуешь. Уже в первом круге Блинкова встретится с Осакой, Касаткина — с 16-й сеяной Йоханной Контой, Вихлянцева — с 26-м номером Юлией Гёргес, Александрова — с ветераном австралийского тенниса Самантой Стосур.

Отказ Анисимовой из-за смерти отца

Открытому чемпионату США будет не хватать одной из главных восходящих звёзд этого сезона Аманды Анисимовой. 17-летняя американка российского происхождения снялась с турнира из-за смерти отца и тренера Константина Анисимова. Он скоропостижно скончался из-за сердечного приступа. Его дочь должна была выступать в Нью-Йорке под 24-м номером посева.

В этом сезоне Анисимова стала одной из главных восходящих звёзд женского тенниса. Уроженка Флориды, родившаяся там через три года после переезда семьи из России, дошла до четвёртого круга Australian Open и до полуфинала «Ролан Гаррос», благодаря чему поднялась на 23-е место рейтинга WTA. Правда, после Уимблдона Анисимову стали преследовать проблемы со здоровьем, из-за чего она снялась с турниров в Торонто и Цинциннати. Она готовилась принять участие в домашнем турнире Большого шлема, который выигрывала в юниорах, но уже не сможет на нём выступить.