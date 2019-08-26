Рейтинговая недосягаемость Джоковича, шанс Медведева и потенциал Рублёва: главные интриги мужского турнира US Open

В Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. Фаворитами мужского турнира по традиции будут Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, которые уже третий год подряд выигрывают все мейджоры. Главным претендентом на то, чтобы прервать их гегемонию, на этот раз будет россиянин Даниил Медведев, который последний месяц показывал впечатляющие результаты. Шанс пройти довольно далеко по турнирной сетке имеют также его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Очередь на итоговый турнир года

Звание первой ракетки мира среди мужчин по итогам очередного турнира Большого шлема уже традиционно не будет разыгрываться. Серб Новак Джокович останется лидером рейтинга ATP ещё на две недели, даже если потеряет все очки за прошлогоднюю победу уже после первого круга, а его ближайший преследователь Рафаэль Надаль завоюет в Нью-Йорке свой четвёртый титул.

Не оспаривается и рейтинговая недосягаемость лидирующей тройки. Роджер Федерер настолько опережает Доминика Тима, что тоже ни при каких условиях не опустится ниже. Само собой, Джокович, Надаль и Федерер уже давно обеспечили себе участие в Итоговом турнире ATP.

На US Open к ним теоретически сможет присоединиться ещё один теннисист. Доминик Тим, Даниил Медведев и Стефанос Циципас удостоятся этой чести, если одержат дебютную победу на кортах Нью-Йорка.

Джокович в погоне за историей

За последние годы любители тенниса привыкли к тому, что Федерер и Надаль остаются лучшими игроками по количеству титулов, завоёванных на турнирах серии Большого шлема. Швейцарец выиграл 20 мейджоров, а испанец — 18. Но уже скоро их лидерство может быть нарушено. К ним стремительно приближается Джокович, явно жаждущий переписать историю.

Сербский теннисист выиграл четыре турнира Большого шлема из пяти последних и в Нью-Йорке будет бороться за 17-й престижный титул. Джокович ещё ни разу не выигрывал US Open дважды подряд, но может попытаться сделать это сейчас. Первым из «большой тройки» на его пути может оказаться Федерер — жеребьёвка отправила их в одну половину турнирной сетки. С Надалем же Джокович раньше финала никак не встретится.

Интриги жеребьёвки

Жеребьёвка основной сетки мужского одиночного турнира US Open преподнесла болельщикам несколько сюрпризов. Так, Надаль попал в удобную для любого теннисиста компанию, которая будет его сопровождать до третьего круга. Среди его потенциальных соперников до этой стадии — 32-й сеяный Фернандо Вердаско, три победителя квалификации и два обладателя уайлд-кард. А первым соперником Надаля станет австралиец Джон Миллман, который год назад обыграл Федерера.

Швейцарскому теннисисту предстоит открывать US Open 2019 матчем с индийцем Сумитом Нагалем — его фамилия, созвучная с Надалем, вероятно, не раз станет объектом шуток среди болельщиков. В целом Федереру повезло с сеткой — на пути к четвертьфиналу его самым опасным соперником должен стать Давид Гоффен, посеянный под 15-м номером. Дальше же пятикратного чемпиона US Open может поджидать Кеи Нисикори.

Если определять полуфинальные посевы по рейтингу, то Федерер должен сойтись с Джоковичем, а Надаля будет поджидать Доминик Тим. Австриец начнёт турнир матчем против итальянца Томаса Фаббиано, который уже устраивал сенсацию в первом круге, когда на Уимблдоне обыграл Стефаноса Циципаса.

Шанс Медведева

Одним из основных фаворитов US Open после «большой тройки» станет Даниил Медведев. Благодаря последним успехам и вообще очень стабильному сезону он заработал пятый номер посева — с российскими теннисистами такого не случалось с 2008 года. Интересно, что и тогда Надаль, Федерер и Джокович возглавляли рейтинг.

К Открытому чемпионату США Медведев подошёл лидером ATP-тура по количеству побед на всех турнирах — с января он уже выиграл 43 матча в основных сетках. Ещё месяц назад он уступал по этому показателю многим игрокам, но затем были три подряд финала в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати. Всего два поражения в 16 последних матчах на харде — это более чем солидный показатель перед US Open.

В связи с этим пошли разговоры о том, что Медведев может стать и первым российским теннисистом, который выиграет турнир Большого шлема — для этого надо «всего лишь» выиграть 21 сет за две недели. Впрочем, многие и до Медведева подходили к мейджорам с отличной статистикой, но спотыкались об кого-то из «большой тройки». В случае с 23-летним россиянином можно осторожно отметить, что это уже не такая большая проблема, по крайней мере с психологической точки зрения. Так, с Новаком Джоковичем он уже справлялся дважды в этом сезоне.

Именно с ним Медведев может встретиться в четвертьфинале US Open. До этой стадии опасных соперников у россиянина быть не должно. В первом круге он сыграет с индийцем Праджнешом Гуннесвараном, а затем возможны встречи с сеяными Фабио Фоньини, Николозом Басилашвили и Тэйлором Фрицем.

Вопросы к Хачанову и Рублёву

Говоря о российском представительстве в мужском одиночном турнире, стоит отметить, что Медведеву не будет одиноко на US Open. Вновь, как пару сезонов назад, вместе с ним выступать будут и другие молодые надежды российского мужского тенниса — Карен Хачанов и Андрей Рублёв, а также пробившийся через сито квалификации Евгений Донской.

Хачанов получил девятый номер посева, что для него является личным рекордом — на предыдущих турнирах Большого шлема в 2019-м он получал десятый номер. Но сумеет ли он оправдать ожидания на US Open, пока вопрос. Хачанов не сильно блистал во время предварявшего Открытый чемпионат США североамериканского турне. Победа в четвертьфинале Монреаля над Сашей Зверевым и натужный успех в поединке первого круга Цинциннати с Ником Кирьосом — вот и весь послужной список россиянина после Уимблдона.

Жеребьёвку Хачанова нельзя назвать удачной. Во втором круге ему может достаться потерявший посев Жо-Вилфрид Цонга, а затем — 20-я ракетка турнира Диего Шварцман. В случае успешного развития событий открывать вторую неделю турнира россиянину придётся либо с Бенуа Пэром, либо с тем же Сашей Зверевым.

Впрочем, как и Медведев, Хачанов ещё ни разу не продвигался далеко по турнирной сетке US Open. По ходу турнира ему придётся отвлекаться на новости личного характера — в сентябре у него ожидается рождение ребёнка, и это событие может как подхлестнуть игрока, так и добавить волнений в самый ответственный момент.

К Рублёву могут быть вопросы другого характера: насколько велик его потенциал и как он раскроется в Нью-Йорке? После Уимблдона 21-летний россиянин заметно преобразился и практически вернулся на свой высокий уровень, который у него был до серии тяжёлых травм. Рублёв дошёл до финала турнира в Гамбурге, а последним его достижением стала победа над Федерером в Цинциннати. На этом Рублёв не остановился и решил провести последнюю неделю перед US Open в Уинстон-Сейлеме, где дошёл до четвертьфинала.

До вершин рейтинга ATP Рублёв пока не добрался, но он уверенно стремится к ним. Из восьмого десятка россиянин поднялся на 47-е место. Преференций при жеребьёвке он не заработал, так что стартовать в Нью-Йорке придётся матчем со Стефаносом Циципасом, а до четвертьфинала возможны матчи с Ником Кирьосом и Роберто Баутистой-Агутом. Для первого турнира Большого шлема после полного выздоровления это очень опасный набор соперников.