Тяжёлая победа Медведева, успех Рублёва и вылет всех россиянок: итоги четвёртого дня US Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Российский теннисист обыграл боливийца Уго Дельена, несмотря на судороги, которые мучили спортсмена во время матча. Последовал примеру соотечественника и Андрей Рублёв, чей соперник Жиль Симон снялся из-за травмы после первого сета. А вот российские теннисистки продолжить выступления в Нью-Йорке не смогут. Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Маргарита Гаспарян последними покинули основную сетку турнира.

Мучительная победа Медведева

Даниил Медведев продолжает свой путь по турнирной сетке US Open. Его соперником по второму кругу был боливиец Уго Дельен. Представители этой южноамериканской страны с 1983 года не выигрывали больше двух матчей на турнирах Большого шлема, и 84-й ракетке оказалось не под силу прервать эту долгую серию.

Медведев начал матч с победы в двух сетах, но такой старт дался ему нелегко. На состоянии 23-летнего теннисиста стал сказываться плотный график в августе и скомканное расписание Открытого чемпионата США. Однажды россиянин сорвался и разбил ракетку после попадания в сетку, за что получил предупреждение от судьи. К счастью, в этот раз Медведев не стал спорить с арбитром и продолжил спокойно играть.

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В третьем сете произошла новая беда. Во время 11-го гейма россиянин поскользнулся и упал. Пятую ракетку мира стали мучать судороги, но игрок не стал брать медицинский тайм-аут и продолжил матч. Ту партию он проиграл, но сумел собраться и довести поединок до победы, выиграв в долгом обмене брейками. Медведев закончил мачт с 16 эйсами, в то время как Дельен не заработал ни одного.

«У меня по всему телу были спазмы. Я искренне не понимаю, как смог победить. В какой-то момент мне показалось: «Всё, не могу больше двигаться». Надеюсь, завтра моё состояние будет в норме», — сказал Медведев после матча.

Следующим соперником, с которым придётся встретиться уже в пятый день, станет испанец Фелисьяно Лопес. Он обыграл в четырёх сетах японца Йосихиту Нисиоку. Победа приблизит Медведева к четвёртой строчке в рейтинге ATP, но, чтобы её достичь сразу после US Open, россиянину надо дойти до полуфинала.

Следующий круг Рублёва

Андрею Рублёву пробиться в третий раунд было гораздо проще. Его соперник Жиль Симон почти сразу после начала матча стал испытывать проблемы с верхней частью спины. По ходу проигранного со счётом 2:6 первого сета француз брал медицинский тайм-аут, но он не помог. Симон отказался от борьбы в первом гейме следующей партии и позволил Рублёву пройти дальше.

Россиянин теперь встретится с австралийцем Ником Кирьосом, который славится своим эпатажем на корте и за его пределами. На US Open он посеян под 28-м номером и успел обыграть Стива Джонсона из США и Антуана Хоанга из Франции на пути к третьему кругу. В случае победы Рублёв практически точно закрепится в топ-40 рейтинга ATP.

Массовый вылет россиянок

В женской сетке у россиянок всё совсем не так прекрасно, как у мужчин. Как и на последнем Уимблдоне, никто из девушек не смог добраться до третьего круга. В четвёртый день на корт вышли четыре теннисистки из России, но ни одна из них не сумела проложить себе путь дальше.

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Лучшие шансы были у Екатерины Александровой. Она встречалась с посеянной под 33-м номером китаянкой Чжан Шуай и выиграла второй сет после поражения в первом на тай-брейке. Однако 24-летняя россиянка не смогла собраться на завершающий отрезок игры и проиграла со счётом 3:6. За матч Александрова допустила 68 невынужденных ошибок — с такой статистикой ей нельзя было надеяться на успех. Тем не менее по итогам US Open уроженка Челябинска обойдёт Дарью Касаткину в рейтинге WTA и станет первой ракеткой страны.

Анастасия Павлюченкова смогла создать проблемы спортсменке из Нидерландов Кики Бертенс. Она вела в первом сете со счётом 5:2 и имела сетбол, во втором тоже была впереди на три гейма. Но каждый раз седьмой ракетке мира удавалось отыгрываться. В итоге россиянка уступила в двух партиях и предоставила Бертенс возможность сыграть с Юлией Гёргес в третьем круге.

Волю к победе проявила Анна Калинская. Она попыталась расквитаться с американкой Кристи Ан за Светлану Кузнецову. Хозяйка корта была ощутимо сильнее 21-летней россиянки, однако той удалось отыграть аж семь матчболов. Только с восьмой попытки Ан смогла оформить пропуск в следующий раунд. Для уроженки Нью-Джерси это первый US Open за 11 лет, и за это время она не одерживала ни одной победы на турнирах Большого шлема.

Последняя из россиянок Маргарита Гаспарян потерпела сокрушительное поражение от Йоханны Конты. Британка отдала сопернице всего один гейм в первом сете и оформила победу за 56 минут. Гаспарян удалось заработать единственный брейк-поинт, который она не реализовала. Вместо российского противостояния Гаспарян и Александровой болельщики в третьем круге увидят поединок Конты с Чжан Шуай.

Поражения Халеп и Квитовой

Самую громкую сенсацию четвёртого дня преподнесла победительница квалификации Тейлор Таунсенд из США. 116-ракетка мира обыграла Симону Халеп, которая занимает четвёртую строчку в рейтинге WTA. Как и в трёх предыдущих матчах на «Флашинг Медоуз», Таунсенд проиграла первый сет. Однако в очередной раз ей удалось после этого одержать волевую победу.

Секрет успеха 23-летней американки заключался в постоянных выходах к сетке. Таунсенд 106 раз сокращала дистанцию для удара и заработала благодаря этому 64 очка. Халеп так и не смогла что-то противопоставить молодой сопернице. В третьем сете румынка уступила на тай-брейке и закончила выступление на US Open. Таунсенд же теперь ждёт ещё одна представительница Румынии Сорана Кырстя, которая тоже одержала волевую победу над Алёной Большовой из Испании.

Upset of the day?



See the highlights of the match everyone was talking about...#USOpenpic.twitter.com/HOrMOVlT5b — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

Ещё на одну фаворитку стало меньше после вылета Петры Квитовой. Шестая ракетка мира не совладала с Андреа Петкович из Германии. Чешку по-прежнему беспокоит травма левой руки, и соперница этим воспользовалась, стараясь посылать мяч именно под форхэнд. Из-за этого Квитова допускала очень много ошибок и не смогла в половине случаев сделать первую подачу. Петкович выиграла со счётом 6:4, 6:4 и отправила Квитову долечивать больную руку.

Восхождение Гофф

15-летняя американка Коко Гофф вновь покоряет мир женского тенниса. После успешного выступления на Уимблдоне, когда ей удалось дойти до четвёртого круга, она так же стремительно штурмует и домашний турнир Большого шлема. Во втором раунде Гофф обыграла венгерку Тимею Бабош, которая специализируется на парном теннисе, но в этот раз пробилась в одиночную сетку через квалификацию.

Соперницы провели на корте два с половиной часа. Гофф поразила Бабош своей подачей — американка сделала девять эйсов и ошибалась на первой подаче только один раз из шести. Если бы не опыт Тимеи, встреча могла бы закончиться гораздо раньше, однако она растянулась на три сета. Сделав брейк при счёте 5:4 в третьем сете, Гофф вышла в третий круг своего дебютного US Open, став самой молодой участницей этой стадии со времён Анны Курниковой в 1996 году.

Гофф уже вплотную подобралась к первой сотне рейтинга WTA, но оказаться внутри заветного списка ей будет очень непросто. Следующей соперницей станет первая ракетка мира и действующая чемпионка US Open Наоми Осака. Японка после непростой победы над Анной Блинковой обыграла полячку Магду Линетт.

Сенсации меньшего масштаба

Мужские матчи четвёртого дня в целом не преподнесли больших сюрпризов, если не считать вылета нескольких теннисистов с последними номерами посева. Самое обидное поражение потерпел француз Бенуа Пэр. Он выиграл у словенца Аляжа Бедене два первых сета, один из которых на тай-брейке, но затем упустил победу. За весь матч он допустил 99 невынужденных ошибок, то есть своими же руками отдал сопернику почти 25 геймов. Интересно, что Пэр после игры не пожал руку Бедене, сославшись на оскорбление, которое якобы услышал от словенца после второго сета.

Five Set Feels 💪💪@AljazBedene comes back from the brink, defeating Paire 4-6, 6-7, 6-2, 7-5, 7-6 to reach R3...#USOpenpic.twitter.com/aHrLreRG9f — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

Поклонникам тенниса не удалось даже увидеть в деле Рафаэля Надаля. Он должен был встретиться с австралийцем Танаси Коккинакисом, однако соперник не вышел на корт из-за травмы плеча. Далее испанец встретится не с соотечественником Фернандо Вердаско, а с южнокорейцем Чон Хёном. Победитель квалификации уступал после двух первых сетов, но смог всё-таки сломить сопротивление 32-й ракетки турнира.

1-6, 2-6, 7-5, 6-3, 7-6@HyeonChung comes back from the brink, saving a match point en route to defeating Verdasco!



Next up: Nadal in R3...#USOpenpic.twitter.com/Bxdb2BUWu8 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

Пятисетовый матч Зверева

Самым интригующим матчем дня стала встреча Фрэнсиса Тиафо и Александра Зверева. Они встретились на турнирах большого шлема в третий раз за свою непродолжительную карьеру. У американского теннисиста был отличный шанс взять двойной реванш за прошлые неудачи, но представитель Германии остался в борьбе за титул.

Зверев выигрывал все нечётные партии, а Тиафо тут же отвечал на это. Немецкий теннисист одержал в этом сезоне победу в четырёх пятисетовых поединках, так что, когда 21-летний американец во второй раз сравнял счёт, именно у Зверева были более высокие шансы на победу. Кроме того, в этот день у него великолепно шла подача — с 22 эйсами немецкий теннисист дожал соперника и прошёл в третий круг, где встретится с Бедене.