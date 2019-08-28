На US Open вновь перенесены матчи из-за погоды
- AFP
- © Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Как сообщает официальный сайт US Open, начало матчей на открытых кортах смещено на 23:00 мск. В это время должна выйти на корт Маргарита Гаспарян, которая сыграет с британкой Йоханной Контой. После этого поединка свой матч проведёт Даниил Медведев. Также в 23:00 мск должны сыграть Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай.
В случае если какие-то матчи не будут сыграны до наступления ночи, они будут перенесены на следующий день.
Ранее сообщалось, что начало матчей US Open отложено из-за дождя.