На US Open вновь перенесены матчи из-за погоды

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Ряд матчей Открытого чемпионата США по теннису не может начаться из-за неблагоприятных погодных условий.
На US Open вновь перенесены матчи из-за погоды
  • AFP
  • © Steven Ryan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает официальный сайт US Open, начало матчей на открытых кортах смещено на 23:00 мск. В это время должна выйти на корт Маргарита Гаспарян, которая сыграет с британкой Йоханной Контой. После этого поединка свой матч проведёт Даниил Медведев. Также в 23:00 мск должны сыграть Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай.

В случае если какие-то матчи не будут сыграны до наступления ночи, они будут перенесены на следующий день.

Ранее сообщалось, что начало матчей US Open отложено из-за дождя.

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