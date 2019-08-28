Начало матчей US Open отложено из-за дождя

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Ряд матчей Открытого чемпионата США по теннису начнётся с задержкой из-за непогоды.
Начало матчей US Open отложено из-за дождя
  • © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Ряд поединков игрового дня на теннисном турнире Большого шлема US Open начнётся с задержкой из-за дождя в Нью-Йорке. Отложено начало матчей на аренах, не оборудованных крышей. В частности, встреча между россиянкой Маргаритой Гаспарян и британской Йоханной Контой. 

Матчи на открытых аренах начнутся не ранее 19:00 мск. В расписании возможны изменения.

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