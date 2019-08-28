Джокович рассказал, с кем из звёзд хотел бы познакомиться
- Reuters
«Майкл Джордан, Джим Керри и Киану Ривз. Актёры меня интересуют, потому что они очень таинственны, не такие, как я», — цитирует Джоковича Blic.
По словам сербского спортсмена, ему кажется, будто актёры иначе понимают жизнь. Джокович признался, что хотел бы лично встретиться с ними и поговорить об этом.
Ранее сообщалось, что Джокович и Роджер Федерер одержали победы в матчах первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.