Джокович рассказал, с кем из звёзд хотел бы познакомиться

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Первая ракетка мира Новак Джокович признался, с кем из мировых звёзд спорта и кино хотел бы встретиться.
Джокович рассказал, с кем из звёзд хотел бы познакомиться
  • Reuters

«Майкл Джордан, Джим Керри и Киану Ривз. Актёры меня интересуют, потому что они очень таинственны, не такие, как я», — цитирует Джоковича Blic.

По словам сербского спортсмена, ему кажется, будто актёры иначе понимают жизнь. Джокович признался, что хотел бы лично встретиться с ними и поговорить об этом.

Ранее сообщалось, что Джокович и Роджер Федерер одержали победы в матчах первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

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