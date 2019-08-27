Джокович и Федерер стартовали с побед на US Open

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович, а также третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержали победы в матчах первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Джокович и Федерер стартовали с побед на US Open
  • Reuters

Действующий чемпион турнира в трёх сетах со счётом 6:4, 6:1, 6:4 взял верх над испанцем Роберто Карбальес-Баэной. Матч продолжался 1 час 54 минуты. Во втором круге соперником Джоковича станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

Федерер одержал победу над индийцем Сумитом Нагалом в матче, который продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Следующим соперником швейцарца станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Евгений Донской проиграл Борне Чоричу на старте US Open.

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