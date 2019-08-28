Сенсация Рублёва, уверенность Медведева и неудача Хачанова: итоги первого круга US Open

Россиянин Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата США по теннису, взяв верх над восьмой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Анна Калинская сенсационно обыграла Слоан Стивенс, Даниил Медведев уверенно победил Праджнеша Гуннесварана, а Карен Хачанов уступил 205-му номеру рейтинга Вашеку Поспишилу. Роджер Федерер в рекордный, 17-й раз квалифицировался на Итоговый турнир ATP, а Доминик Тим второй раз подряд не смог выйти во второй круг мейджора.

Успех Медведева и поражение Шараповой

В первый день стартовавшего в Нью-Йорке US Open на корты вышли несколько представителей России, включая Даниила Медведева, Дарью Касаткину и Марию Шарапову. К сожалению, не всем из них удалось преодолеть барьер первого раунда соревнований.

Медведев продолжает своё триумфальное шествие на харде. С начала августа он трижды доходил до финалов крупных соревнований в Северной Америке, а в Цинциннати впервые выиграл турнир серии «Мастерс». В свете этого встреча с индийцем Праджнешем Гуннесвараном стала для него скорее разминкой перед более серьёзными поединками. Россиянин не оставил своему визави ни единого шанса, выиграв в трёх сетах. Причём серьёзная борьба шла лишь в первой партии, а за две последующие Гуннесваран сумел взять всего три гейма.

Также по теме Разгром за час и вылет из топ-100 рейтинга: Шарапова уступила Уильямс в первом круге US Open Россиянка Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США по теннису. Встреча завершилась меньше чем...

Успешно стартовали на нью-йоркских кортах Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян. Обеим противостояли австралийские теннисистки, хотя первой из россиянок досталась титулованная Саманта Стосур, а второй — юная Присцилла Хон. Тем не менее обе встречи завершились в двух сетах.

Для Гаспарян эта победа стала знаковой, поскольку россиянка впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата США, в котором сыграет с Йоханной Контой.

Именно британка не пустила во второй раунд Дарью Касаткину, лишив болельщиков чисто российского противостояния в 1/32 финала первенства. Уроженка Тольятти действовала недостаточно остро и записала в свой актив всего 14 активно выигранных розыгрышей — в 2,5 раза меньше, чем её соперница. Однако главной проблемой стала подача. За три партии она не исполнила ни одного эйса, допустив 12 двойных ошибок.

Текущий сезон складывается для Касаткиной крайне неудачно. Ещё в октябре 2018-го она занимала десятую строчку в рейтинге WTA и имела все шансы побороться за звание первой ракетки мира. Но в 2019 году она выиграла всего девять матчей из 25 и опустилась на 42-ю строчку рейтинга. Что касается мейджоров, то начиная с прошлогоднего US Open она ни разу не проходила дальше второго круга.

Не смогла сотворить сенсацию и Мария Шарапова. Россиянка без борьбы уступила Серене Уильямс, продлив свою безвыигрышную серию в очном противостоянии до 19 встреч. В последний раз россиянка обыгрывала свою соперницу на корте на Итоговом турнире WTA в 2004 году (не берём в расчёт техническую победу на прошлогоднем «Ролан Гаррос»).

Мария записала на свой счёт всего два гейма и покинула корт спустя час после начала матча. Она впервые в карьере проиграла в первом круге Открытого чемпионата США и в первый раз за последние 16 лет не смогла выйти во второй раунд на двух турнирах Большого шлема за год. Из-за этого Шарапова потеряет минимум 45 позиций в рейтинге WTA и выпадет из первой сотни.

Ещё одним неудачником первого дня US Open стал Евгений Донской. Правда, от него было сложно ожидать сенсации, ведь ему противостоял 12-я ракетка мира Борна Чорич. В первой партии россиянин смог дотерпеть до тай-брейка, но впоследствии заметно сдал. Во второй он взял всего три гейма, а в третьей позволил своему визави оформить «баранку».

Вылет Хачанова и сенсации от Рублёва и Калинской

На этом турнирные потери среди российских теннисистов не закончились. По ходу второго дня свои ракетки зачехлили Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова, причём последним двум явно не повезло со жребием. Так, первой досталась сильная Юлия Гергес, а второй — действующая чемпионка и первая ракетка мира Наоми Осака. Стоит отметить, что обе смогли оказать серьёзное сопротивление фавориткам и забрать по сету, но развить успех им не удалось.

Неожиданным стало поражение Светланы Кузнецовой. Две недели назад спортсменка блестяще выступила на турнире в Цинциннати и дошла до финала, но сил на US Open не хватило. Россиянка уступила хозяйке кортов Кристи Ан, не сумев сделать ни одного брейка.

Однако ещё более сенсационным стал вылет Карена Хачанова. В оппоненты ему достался 205-й номер рейтинга ATP Вашек Поспишил, в текущем сезоне ни разу не преодолевавший барьер второго круга на крупных международных первенствах, а также имеющий отрицательный баланс побед и поражений за карьеру (99/138).

Россиянин уверенно взял первый сет, но затем «поплыл» и совсем скоро оказался в роли догоняющего. В четвёртой партии Хачанов сумел вернуться в игру: сократил до минимума количество невынужденных ошибок и выиграл почти все очки на первой подаче. Но на заключительную партию сил не хватило. Как итог — поражение в первом раунде и повторение худшего личного результата на Открытом чемпионате США. Ранее Карен лишь раз не смог преодолеть стартовый этап: в 2017-м он не менее сенсационно уступил Лу Яньсюню.

Не обошлось и без приятных неожиданностей для российских болельщиков. Так, Анна Калинская впервые в карьере обыграла представительницу топ-10. Россиянке потребовалось всего две партии и 1 час 25 минут, чтобы убрать с дороги прославленную Слоан Стивенс. Почин соотечественницы поддержала Анастасия Павлюченкова, оказавшаяся сильнее Полин Пармантье.

Однако автором главной сенсации первого круга стал Андрей Рублёв. В Цинциннати и Уинстон-Салеме он доходил до четвертьфинала и теперь идёт к повторению своего результата в Нью-Йорке. Так, помешать ему не смог даже восьмая ракетка мира Стефанос Циципас, капитулировавший в четырёх партиях.

Встреча получилась очень равной, а судьба двух сетов решалась на тай-брейках. Причём самым напряжённым получился третий сет, продлившийся 1 час 23 минуты. В итоге ключевую роль сыграла разница в невынужденных ошибках, которая получилась практически двойной (47 против 81). Рублёв взял верх над греком и одержал четвёртую победу над теннисистом из первой десятки в карьере и третью — за последние два месяца. Ранее он переиграл Доминика Тима и Роджера Федерера.

Рекорд Федерера и успех Халеп

Помимо Циципаса и Стивенс, в первом раунде зачехлили свои ракетки целый ряд сеяных спортсменов. В частности, Тим в очередной раз подтвердил статус теннисиста, удачно выступающего исключительно на грунте. Ранее австриец проиграл в первом круге Уимблдона, а теперь потерпел фиаско на US Open. Также завершили выступление Фабио Фоньини и Роберто Баутиста-Агут, не сумевшие справиться с Рейлли Опелкой и Михаилом Кукушкиным соответственно.

При этом представители «большой тройки» не испытали никаких проблем в первом раунде, и лишь Роджеру Федереру пришлось провести на корте больше трёх сетов. Швейцарец долго втягивался в матч с Сумитом Нагалом, но не допустил сенсации. Этот успех помог ему не только выйти во второй круг, но и в рекордный, 17-й раз отобраться на Итоговый турнир ATP.

Среди лидеров меньше всего сил затратил Кеи Нисикори, соперник которого был вынужден сняться из-за травмы по ходу второй партии, а тяжелее всех пришлось Александру Звереву. Раду Албот бился на протяжении пяти сетов, но всё же был вынужден признать поражение.

За исключением проигрыша Стивенс и Кербер, в женском турнире обошлось без сенсаций. Небольшие проблемы испытала вторая ракетка мира Эшли Барти, сумевшая взять лишь один гейм в первом сете матча с Зариной Дияс. Симона Халеп вдоволь помучилась с Николь Гиббс, но всё же смогла впервые с 2016 года выйти во второй раунд. В белорусском дерби Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко, подтвердив статус девятого номера рейтинга.

Неудача Бушар и камбэк 37-летнего итальянца

Продолжает своё затяжное падение Эжени Бушар. Канадка проиграла Анастасии Севастовой, продлив свою безвыигрышную серию до 12 матчей. В последний раз она побеждала на турнире в Дубае в феврале, где взяла верх над Верой Лапко. Всего в сезоне финалистка Уимблдона 2014 года была сильнее в шести встречах и уступила в 15.

Неожиданно проиграла Анжелика Кербер. Экс первая ракетка мира продлила свою неудачную серию и в третий раз подряд проиграла на харде. На этот раз она не справилась с Кристиной Младенович, занимающей 54-е место в рейтинге. Немка уступила первую партию, зато во второй не позволила своей сопернице взять ни гейма. Однако чересчур пассивная игра в заключительном сете стоила ей путёвки во второй раунд.

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Фиаско постигло и ещё одного известного представителя мужского одиночного турнира. Томаш Бердых во второй раз подряд не смог преодолеть барьер первого круга на мейджоре и заявил о возможном завершении карьеры. В четырёх сетах он уступил 18-летнему хозяину кортов Дженсону Бруксби, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Примечательно, что для Бруксби эта победа стала первой в карьере на турнирах Большого шлема. Свой дебютный матч на мейджоре он провёл на прошлогоднем US Open, но сумел взять лишь шесть геймов в противостоянии с Джоном Миллманом.

В отличие от Бердыха, Паоло Лоренци возраст не мешает добиваться успехов. В первом круге он сломил сопротивление Закари Свайды. Примечательно, что разница в возрасте между атлетами составила 21 год. На момент встречи итальянцу было 37 лет, а его оппоненту — всего 16.

Свайда здорово начал встречу и выиграл два первых сета. Ранее Лоренци ни разу не отыгрывался со счёта 0:2 по партиям, и могло показаться, что интрига угасла. Однако опытный итальянец сумел перехватить инициативу и взять верх в матче — 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:2. Эта битва стала самой продолжительной в ходе первого раунда и продлилась 2 часа 24 минуты. Всего на две минуты меньше на корте провели Ричардас Беранкис и Иржи Веселы.