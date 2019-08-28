Калинская взяла верх над десятой ракеткой мира Стивенс в первом круге US Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней россиянки, занимающей 127-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Для Калинской это первый в карьере выход во второй круг на турнире серии Большого шлема. Прежде она завершала борьбу на стадии первого круга.
Во втором круге российская теннисистка сыграет с другой представительницей США — Кристи Ан.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль стартовал на US Open с победы над Джоном Миллманом.