Калинская взяла верх над десятой ракеткой мира Стивенс в первом круге US Open

Россиянка Анна Калинская взяла верх над американкой Слоан Стивенс в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 20-летней россиянки, занимающей 127-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Для Калинской это первый в карьере выход во второй круг на турнире серии Большого шлема. Прежде она завершала борьбу на стадии первого круга.

Во втором круге российская теннисистка сыграет с другой представительницей США — Кристи Ан.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль стартовал на US Open с победы над Джоном Миллманом.