Кирьос считает, что у российского теннисиста Рублёва большое будущее

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил своего соперника по третьему кругу Открытого чемпионата США россиянина Андрея Рублёва.

«Рублёв — очень хороший теннисист, молодой и бесстрашный. Последние несколько недель он отлично выступает. Он победил Федерера, силён с обеих сторон. Думаю, его ждёт большое будущее», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.

Также австралиец вспомнил, как играл против Рублёва на турнире в Москве. По словам Кирьоса, тот поединок выдался непростым, и на US Open он ожидает тяжёлого матча.

Ранее Рублёв вышел в третий круг US Open на отказе Симона.