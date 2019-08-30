Кирьос считает, что у российского теннисиста Рублёва большое будущее
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«Рублёв — очень хороший теннисист, молодой и бесстрашный. Последние несколько недель он отлично выступает. Он победил Федерера, силён с обеих сторон. Думаю, его ждёт большое будущее», — цитирует Кирьоса официальный сайт турнира.
Также австралиец вспомнил, как играл против Рублёва на турнире в Москве. По словам Кирьоса, тот поединок выдался непростым, и на US Open он ожидает тяжёлого матча.
Ранее Рублёв вышел в третий круг US Open на отказе Симона.