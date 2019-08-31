Война Медведева со зрителями, успех 118-й ракетки и 20-минутный сет Свитолиной: итоги пятого дня на US Open

В пятый день Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев впервые вышел в четвёртый круг этого турнира, обыграв испанца Фелисьяно Лопеса. На протяжении всего матча зрители освистывали россиянина за его эмоциональное поведение. Следующим соперником Медведева станет 118-я ракетка мира — Доминик Кёпфер из Германии. В 1/8 финала также пробились Новак Джокович и Роджер Федерер, а среди женщин — Серена Уильямс и Элина Свитолина, которая разгромила землячку Даяну Ястремскую.

Победа над толпой

Даниилу Медведеву пришлось возвращаться на корт уже на следующий день после своей тяжёлой победы над Уго Дельеном — тогда во время игры у него начались судороги. В третьем круге российскому теннисисту достался самый опытный противник из всех возможных — испанец Фелисьяно Лопес, игравший на US Open ещё в 2002 году.

Встреча проходила поздним вечером на корте Луи Армстронга и началась с увлекательного гейма. Игроки долго обменивались подачами, устраивая роскошные розыгрыши, пока две двойные ошибки Медведева подряд не позволили испанцу сделать брейк и повести со счётом 5:3. Россиянин тут же сократил отставание и успел отыграть два сетбола, прежде чем сравнять счёт по геймам. У пятой ракетки мира был шанс сразу же снять все вопросы по первой партии, но два нереализованных брейк-пойнта перевели сет на тай-брейк. К счастью, там Медведев тремя эйсами получил преимущество, которое нельзя было упускать.

Болельщики встретили успех россиянина неодобрительно. По ходу первого сета между Медведевым и зрителями развернулась настоящая война. Всё началось с эпизода, когда игрок на эмоциях от неудачного розыгрыша вырвал полотенце из рук бол-боя и бросил на корт. Арбитр на вышке Дамиан Дюмюсуа сделал официальное предупреждение, на что спортсмен отреагировал выброшенной ракеткой. Толпа разозлилась и принялась освистывать теннисиста.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpenpic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Даниил Медведев ответил на это в стиле Ника Кирьоса — приложил ладонь к лицу и показал средний палец в сторону трибун. Эту выходку тут же показали на экране, и тогда публика взревела, требуя наказания для россиянина. Однако Дюмюсуа только вызвал игрока на разговор и объяснил, что не может вынести за это санкции, так как не видел жест своими глазами. С этого момента все симпатии болельщиков были исключительно на стороне Фелисьяно Лопеса, а Медведев стал антигероем в их глазах.

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Второй сет начался с брейка Лопеса, от которого россиянин не успел оправиться. Он даже не заработал ни одного брейк-пойнта за всю партию. За его физическое состояние стало тревожно, ведь он и так проводил второй матч за два дня после тяжелейших турниров августа. Однако Медведев вовсе не был сломлен и в третьем сете организовал ещё один тай-брейк. При счёте 8:7 россиянин наказал Лопеса за постоянные выходы к сетке и спас безнадёжный мяч, который сам испанец не смог перекинуть обратно.

В середине четвёртой партии Медведев наконец-то взял подачу соперника и повёл в счёте. Как ни поддерживали болельщики Лопеса, особенно после его трёх активно выигранных розыгрышей при счёте 3:5, но отыграться он так и не смог. Россиянин уверенно подал мяч и выиграл его с первого же матчбола. Впервые в карьере он вышел в четвёртый круг US Open и повторил успех последнего Открытого чемпионата Австралии.

На этом представление Медведева не закончилось. Когда на корте у него брали интервью, он обратился к болельщикам и буквально вызвал их на новый поединок.

«Ваша энергетика принесла мне победу. Хочу, чтобы каждый из вас засыпал этой ночью с осознанием того, что моя победа — это ваша заслуга. Чем дольше вы будете продолжать в том же духе, тем больше побед я ради вас одержу», — сказал россиянин, характерно размахивая руками.

Соперник для Медведева

Интересно, что в следующем матче Медведев встретится с наиболее низкорейтинговым соперником по сравнению с предыдущими — немецким теннисистом Домиником Кёпфером, который создал пока самую большую сенсацию мужского турнира. Путь 118-й ракетки мира начался с квалификации и продолжился победой над Николозом Басилашвили в третьем круге.

Кёпфер уверенно расправился с соперником, которому уступает сто позиций в мировом рейтинге. Он выиграл два первых сета, один из них — на тай-брейке. Басилашвили смог наладить подачу и взять третью партию, несмотря на 60 совершённых за матч ошибок. Но после этого немец закончил начатое дело и отдал грузинскому теннисисту всего один гейм, став вторым за десять лет квалифаем, пробившимся во вторую неделю US Open. Теперь его ждёт первая встреча с Медведевым, который терпел поражения только в двух из последних 19 матчей.

Лёгкая прогулка Джоковича и Федерера

Победа над Кёпфером может позволить Медведеву встретиться с Новаком Джоковичем в четвёртый раз за сезон. Первая ракетка мира продолжает блистать на «Флашинг Медоуз». Серб одержал ещё одну победу в трёх сетах, на этот раз над американцем украинского происхождения Денисом Кудлой. Джокович ни разу не отдал свою подачу и совершил 34 активно выигранных розыгрыша. Эта победа стала для него 72-й на US Open. По этому показателю он поднялся на пятое место в истории, обогнав Пита Сампраса.

Гораздо чаще в Нью-Йорке праздновал успех Роджер Федерер, и последний раз пришёлся на матч с Дэном Эвансом. Победа швейцарца была более впечатляющей — 48 виннеров и десять эйсов позволили ему покинуть корт уже спустя 1 час 20 минут. Британец смог зацепить всего пять геймов, прежде чем признал поражение. Федерер вышел в четвёртый круг US Open в 18-й раз подряд, одержав на этом турнире уже 88 побед.

Джокович встретится в 1/8 финала с соотечественником Роджера Федерера — Стэном Вавринкой. Тот, в свою очередь, обыграл лаки-лузера Паоло Лоренци из Италии. Швейцарец одержал победу в трёх сетах, но в двух из них — на тай-брейке, выиграв в сумме 18 очков в укороченных геймах. Федерер скрестит ракетки с Давидом Гоффеном, который был также неприступен на тай-брейках в матче с Пабло Карреньо Бустой.

Вылет Нисикори

Другим сеяным теннисистом, покинувшим мужскую сетку на пятый день, стал Кей Нисикори. Финалист US Open 2014 года не смог пройти 20-летнего австралийца Алекса де Минора, который уже выбил с турнира Кристиана Гарина из Чили. С самого начала у японца образовались серьёзные проблемы на подаче, и он уступил в первом же гейме. В дальнейшем за всю стартовую партию Нисикори подал с первого раза только половину мячей, а выиграл очки лишь в одном случае из трёх.

Де Минор уверенно одержал победу в двух сетах и отдал сопернику третий, но всё-таки оформил первый для себя выход в 1/8 финала турнира Большого шлема. Следующим соперником молодого австралийца станет болгарин Григор Димитров.

Уверенность фаворитов

В женской сетке шестой день прошёл без больших сенсаций. В семи случаях из восьми победу одержали девушки, которые превосходили своих соперниц по рейтингу. Единственным исключением стал матч Петры Мартич и Анастасии Севастовой. Посеянная под 22-м номером хорватка в двух сетах переиграла 12-ю ракетку мира.

Мартич теперь придётся встретиться с Сереной Уильямс, которая уверенно расправилась с четвертьфиналисткой последнего Уимблдона Каролиной Муховой из Чехии. Американка повела в середине первого сета с брейком, но чуть не упустила всё добытое преимущество. 23-летняя соперница шансом не воспользовалась, после чего Уильямс мигом мобилизовалась и выиграла первую партию. Во втором сете бывшая первая ракетка мира один раз проиграла свою подачу, но этот момент тоже не стал поворотным. Отдав Муховой всего пять геймов, Уильямс прошла в четвёртый круг.

Ей навстречу продолжает идти другая Каролина из Чехии — Плишкова. Третья ракетка мира не без труда расправилась с представительницей Туниса Онс Жабер. Первый сет теннисистка из Африки откровенно провалила, но смогла отыграться во втором, хотя и продолжала показывать плохую статистику по брейк-пойнтам. Жабер потеряла много сил, и в решающей партии победу отпраздновала всё-таки Плишкова, которую в четвёртом круге будет ждать британка Йоханна Конта.

Одесское дерби

Если встречи соотечественниц периодически случаются на турнирах Большого шлема, то дерби уроженок одного и того же города остаются крайне редким явлением. Один из таких матчей состоялся в пятый день US Open. В третьем круге сошлись две одесситки — Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Правда, встреча украинок была недолгой. Свитолина на правах пятой ракетки мира смела юную землячку, отдав той всего два гейма. Второй сет и вовсе продлился 20 минут и состоял в основном из ошибок 19-летней теннисистки.

Соперницей Свитолиной по 1/8 финала станет Мэдисон Кис, которая не проигрывает уже девять матчей подряд с учётом турнира в Цинциннати. В эту серию вошла и вторая победа над Софьей Кенин. Игра опытной и молодой соперниц не была такой скоротечной, как одесское дерби, но всё-таки Кис уверенно одолела одну из восходящих звёзд тенниса, посеянную на US Open под 20-м номером.

Ещё одну пару второй недели сформировали Эшли Барти и Ван Цян. Австралийская теннисистка обыграла гречанку Марию Саккари, которая потерпела уже седьмое поражение на турнире Большого шлема на стадии 1/16 финала. Барти выиграла оба сета и продолжила движение к титулу и званию первой ракетки мира, которыми сейчас владеет Наоми Осака.