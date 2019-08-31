Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не выдержал давления трибун в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

В первом сете матча с испанцем Фелисиано Лопесом российский теннисист Даниил Медведев попал под обструкцию болельщиков, которые поддерживали его соперника. При счёте 5:5 россиянин показал в сторону трибун неприличный жест.

Также во время поединка Медведев поспорил с арбитром встречи Дамьеном Дюмусуа.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Лопеса и вышел в четвёртый круг US Open.