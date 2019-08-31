Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open
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В первом сете матча с испанцем Фелисиано Лопесом российский теннисист Даниил Медведев попал под обструкцию болельщиков, которые поддерживали его соперника. При счёте 5:5 россиянин показал в сторону трибун неприличный жест.
🖕Medvedev.@Eurosport_RU#USOpenpic.twitter.com/4FbhY35IdQ— Matthew Willis (@MattRacquet) 31 серпня 2019 р.
Также во время поединка Медведев поспорил с арбитром встречи Дамьеном Дюмусуа.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Лопеса и вышел в четвёртый круг US Open.