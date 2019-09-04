11-я победа подряд, первый полуфинал Большого шлема и извинения перед фанатами: как Медведев победил Вавринку на US Open

Россиянин Даниил Медведев победил Стэна Вавринку и впервые в карьере пробился в полуфинал турнира Большого шлема. В следующем круге одержавший 11 побед подряд уроженец Москвы сразится с болгарином Григором Димитровым, сенсационно одолевшим Роджера Федерера. В женской части турнира свои четвертьфиналы выиграли Элина Свитолина и Серена Уильямс. Украинка взяла верх над британкой Йоханной Контой, а американка разгромила китаянку Ван Цян.

11-я победа подряд

Даниил Медведев продолжает переписывать историю — как свою личную, так и российского тенниса в целом. В четвертьфинале Открытого чемпионата США он одолел Стэна Вавринку и не только продлил свою беспроигрышную серию до 11 встреч, но и впервые в карьере сумел пробиться в четвёрку сильнейших на турнире Большого шлема. Кроме того, эта победа стала для москвича 19-й в 21 матче за последние 35 дней. Ни один теннисист в мире не может похвастаться столь впечатляющей статистикой за тот же отрезок времени.

Поединок с именитым швейцарцем Медведев начал достаточно уверенно, сходу сделав брейк. Но это не избавило его от проблем. На своей подаче россиянин смотрелся весьма неуверенно и постоянно позволял сопернику навязывать свою игру. Не способствовали решению проблем и двойные ошибки, сыпавшиеся как из рога изобилия — только по итогам первой партии их в пассиве у Даниила набралось аж девять. Тем не менее, даже не сумев подать на сет при счёте 5:4 в свою пользу и позволив Вавринке сначала повести 6:5 и 30:0, а затем превратить 2:5 в 6:5 на тай-брейке, он выстоял и повёл в матче.

Во второй партии Медведев смотрелся на голову выше и закономерно развил успех. Он не позволил швейцарцу, два дня назад остановившему Новака Джоковича, заработать ни одного брейк-пойнта. А многократно снизившееся количество необязательного брака свидетельствовало о том, что фаворит подобрал ключи к неуступчивому и славящемуся своей психологический устойчивостью сопернику.

Если бы не расслабленность в начале третьего сета, вполне возможно, что всё закончилось бы значительно быстрее. Но Даниил почти сразу же отдал свою подачу и не имел даже теоретических шансов вернуть её. Сделать это не удалось и в девятом гейме, хотя Стэн предоставил россиянину аж четыре возможности сделать брейк, попутно не использовав два сетбола.

Впрочем, выигранное сражение не помогло Вавринке поймать кураж (хотя ему неоднократно удавалось это на мэйджорах) и создать серьёзные проблемы россиянину. В четвёртой партии он выглядел как бледная тень самого себя и почти не оказывал сопротивления.

Медведев выиграл 27 из 39 розыгрышей, оформил два брейка, пару раз подал навылет в решающем гейме и на матчболе сначала без разведки исполнил укороченный, а затем бросил свечу через вышедшего к сетке соперника ― 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Как стало известно позднее, всё это россиянин проделал, испытывая серьёзное недомогание.

«Мы все видели, что игра получилась странной. У меня вновь очень сильно болело бедро, я даже думал, что не смогу продолжить. На самом деле, перед матчем я себя чувствовал великолепно, но проблемы начались уже в первом сете. Тогда пришлось принять болеутоляющее, и понадобилось время, чтобы оно подействовало, ― признался триумфатор. ― Конечно, в такой ситуации и Стэн начал играть по-другому, так как не понимал, что со мной происходит. Но я рад, что продолжаю свой путь. Посмотрим, как буду ощущать себя завтра. Надеюсь, что сил хватит и я сумею показать свой максимум».

Медведев стал первым российским теннисистом с 2010 года, который сумел выйти в полуфинал как турнира Большого шлема в целом, так и US Open в частности. Примечательно, что девять лет назад Михаил Южный в четвертьфинале тоже остановил Вавринку, потратив, правда, на это пять партий.

В экспресс-интервью на корте Даниил также не обошёл тему своих непростых отношений с местными болельщиками. На вопрос, как он к ним относится после очередной победы, москвич впервые отказался от фирменных шуток. «У меня есть два слова: электрические и непонятные. Кто-то меня поддерживает, кто-то ― нет, и этот баланс постоянно меняется. Поэтому сейчас я сказал бы так: «Прошу прощения, ребята, и спасибо вам!» ― нашёлся Медведев, удостоившись аплодисментов.

Поражение Федерера

Не меньше оваций получил и Григор Димитров, остановивший в пяти сетах другого швейцарца ― легендарного Роджера Федерера. Первая и третья партии остались за 20-кратным победителем ТБШ, который месяц назад отпраздновал свой 38-й день рождения. Второй и четвёртый сет ― за его оппонентом, в решающей же партии болгарин воспользовался тем, что фаворит устал и начал ошибаться в простейших ситуациях (всего за матч Роджер совершил 65 невынужденных промахов, из них 32 — в двух заключительных сетах).

Экс-первая ракетка мира проиграл 16 из 17 розыгрышей на приёме, а единственное очко заработал благодаря двойной ошибке визави.

«Следовало вызвать на корт врача перед началом пятого сета. Мне требовалась помощь с верхней частью спины и шеей. Нужно было её расслабить, чтобы стало чуть получше. В любом случае результат закономерен — его сделал Григор, а не моё тело, я не собираюсь искать оправданий. Расстроен, что турнир для меня закончился. Всё могло сложиться иначе. Я упустил возможность продолжить свой путь, хотя и вёл в этом матче. Если бы победил, то впереди было целых два дня на отдых. Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры. Теперь с радостью проведу свободное время с семьёй», — прокомментировал свою неудачу Федерер.

Что касается Димитрова, то для него полуфинал с Медведевым также станет первым в карьере на US Open. Прежде болгарин добирался до аналогичных стадий только на Уимблдоне в 2014-м и Australian Open в 2017-м.

Достижение Свитолиной

Элина Свитолина прежде ни разу не проходила на Открытом чемпионате США дальше четвёртого круга. В 2017-м на этой стадии путь ей преградила американка Мэдисон Киз, а в 2018-м — Анастасия Севастова из Латвии (обе в трёх партиях). На сей раз украинка учла ошибки прошлых лет и второй раз в карьере добралась до полуфинала турнира Большого шлема. Вслед за тремя хозяйками турнира и соотечественницей Даяной Ястремской перед ней капитулировала британка Йоханна Конта.

Несмотря на то, что пятой сеяной хватило двух сетов для выхода в полуфинал, эту победу нельзя назвать лёгкой. Соперница превзошла Свитолину в точности первой подачи (64% против 57%) и активно выигранных очках (24—16), однако этого оказалось мало, учитывая почти трёхкратное превосходство в числе невынужденных ошибок — 35. Ко всему прочему Конта позволила сопернице четырежды взять свою подачу. Причём в обеих партиях Йоханна как под копирку отдавала пятый и седьмой геймы, но при этом брала шестой.

Что до украинки, то она благодаря пятой подряд победе в Нью-Йорке обеспечила себе минимум третье место в обновлённом рейтинге WTA. Если Элина не сбавит обороты и выиграет два оставшихся матча, то станет второй в табели о рангах.



Разгром от Уильямс

Соперницей украинки по полуфиналу станет Серена Уильямс. Прокладывающая путь к своему 24-му титулу ТБШ американка не оставила камня на камне от Ван Цян. Достаточно упомянуть, что впервые добравшаяся до второй недели турнира китаянка выиграла за весь матч лишь 15 мячей из 75, причём в середине второй партии умудрилась отдать 11 очков подряд, а также позволила сопернице реализовать каждый из пяти брейк-пойнтов — 6:1, 6:0.