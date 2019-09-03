Рублёв, Хачанов и Медведев выступят на «Кубке Кремля»
- © David Kirouac/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Официальный сайт турнира опубликовал список игроков, которые выступят на «ВТБ Кубке Кремля». В числе участников оказались и лучшие теннисисты России — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Помимо заявленных спортсменов, список могут пополнить ещё три новых участника, которые получат уайлд-кард.
Ранее Зверев заявил, что Медведев переходит черту в ситуации с болельщиками на US Open.