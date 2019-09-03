Рублёв, Хачанов и Медведев выступят на «Кубке Кремля»

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Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев примут участие в Кубке Кремля.
Рублёв, Хачанов и Медведев выступят на «Кубке Кремля»
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Официальный сайт турнира опубликовал список игроков, которые выступят на «ВТБ Кубке Кремля». В числе участников оказались и лучшие теннисисты России — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Помимо заявленных спортсменов, список могут пополнить ещё три новых участника, которые получат уайлд-кард. 

Ранее Зверев заявил, что Медведев переходит черту в ситуации с болельщиками на US Open.

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