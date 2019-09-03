Рублёв, Хачанов и Медведев выступят на «Кубке Кремля»

Российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев примут участие в Кубке Кремля.

Официальный сайт турнира опубликовал список игроков, которые выступят на «ВТБ Кубке Кремля». В числе участников оказались и лучшие теннисисты России — Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Помимо заявленных спортсменов, список могут пополнить ещё три новых участника, которые получат уайлд-кард.

Ранее Зверев заявил, что Медведев переходит черту в ситуации с болельщиками на US Open.