Зверев считает, что Медведев переходит черту в ситуации с болельщиками на US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о необычной реакции болельщиков на россиянина Даниила Медведева, а также о его поведении в отношении фанатов.

«Я уже говорил об этом пару дней назад на пресс-конференции. Есть много молодых ребят, которые делают не то, что нужно. Я не хочу, чтобы новое поколение знали только благодаря этому. Пусть за вас говорят ваши ракетки. Вам не нужно делать что-то другое, чтобы отвлечь соперника. Постарайтесь просто выиграть. Сейчас Медведев тоже переходит черту. Но он побеждает. Если выигрываешь, остальное не так уж важно», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.

Он также выразил надежду, что игроки нового поколения будут брать пример с Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«За них говорят их ракетки, они не отвлекают соперников. Они и сейчас побеждают», — добавил 22-летний немец.

Медведев, несмотря на необычные взаимоотношения с фанатами, пробился в четвертьфинал US Open, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, в то время как Зверев завершил борьбу на Открытом чемпионате США, проиграв представителю Аргентины Диего Шварцману.

Ранее сообщалось, что Наоми Осака восхитилась поведением Медведева на US Open.