Осака восхитилась поведением Медведева на US Open

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Первая ракетка мира японка Наоми Осака высказала мнение о необычной реакции болельщиков на россиянина Даниила Медведева, а также о его поведении в отношении фанатов.
Осака восхитилась поведением Медведева на US Open
  • © Lev Radin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я не знаю, почему трибуны его освистывают, но это просто смешно. Каждый день он говорит что-то новое: «Вы придаёте мне сил. Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл. Спасибо». И он так мило говорит спасибо. Я не могу понять поведение трибун, но мне смешно. Особенно ответы Медведева. Его сарказм восхитителен», — приводит слова Осаки пресс-служба US Open.

Медведев, несмотря на необычные взаимоотношения с фанатами, пробился в четвертьфинал US Open, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, в то время как Осака не сумела защитить титул чемпионки Открытого чемпионата США, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

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