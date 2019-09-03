Теннисист Надаль назвал гольфиста Вудса своим кумиром

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Восемнадцатикратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль выразил своё восхищение прославленным американским гольфистом Тайгером Вудсом, посетившим его матч на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.
Теннисист Надаль назвал гольфиста Вудса своим кумиром
  • Reuters

Для меня честь — выступать перед всеми зрителями. Но играть перед Тайгером — это нечто особенное. Я всегда говорил, что у меня нет кумиров. Но если бы я всё же кого-то назвал, то это был бы он», — приводит слова Надаля пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что ему было очень приятно, что Вудс посетил его матч.

«Это много значит для меня. Он большая легенда спорта, один из величайших спортсменов всех времён. Я хотел бы поздравить его с потрясающим возвращением в спорт», — добавил испанец.

На глазах у прославленного гольфиста, возобновившего карьеру после ряда операций на позвоночнике, Надаль взял верх над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 и вышел в четвертьфинал US Open.

Ранее сообщалось, что Бьянка Андрееску впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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