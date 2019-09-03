Надаль высказался о реакции болельщиков на отказ Джоковича продолжать матч US Open

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поведение болельщиков, освиставших серба Новака Джоковича за отказ от продолжения матча на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.

«Конечно, Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали. Он невероятный спортсмен. Если он был вынужден сняться, то только потому, что никак не мог продолжить матч. Для него такое развитие событий болезненнее, чем для других. Он упустил возможность выиграть ещё один турнир Большого шлема», — приводит слова Надаля Yahoo Sports.

32-летний серб не сумел доиграть матч со швейцарцем Стэном Вавринкой, отказавшись от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:4, 7:5, 2:1 в его пользу.

Ранее сообщалось, что Джокович не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы.