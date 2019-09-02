Джокович заявил, что не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём повреждении, не позволившим ему доиграть матч четвёртого круга US Open со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Джокович заявил, что не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы
  • Reuters

«Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Он отметил, что с оптимизмом смотрит на свои шансы выступить на турнирах в Азии.

«Я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы», — добавил 32-летний серб.

Ранее сообщалось, что Джокович не сумел доиграть матч со Стэном Вавринкой и досрочно завершил борьбу на US Open.

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