Джокович заявил, что не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы
- Reuters
«Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Он отметил, что с оптимизмом смотрит на свои шансы выступить на турнирах в Азии.
«Я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы», — добавил 32-летний серб.
Ранее сообщалось, что Джокович не сумел доиграть матч со Стэном Вавринкой и досрочно завершил борьбу на US Open.