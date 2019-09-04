Медведев публично извинился перед болельщиками на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам после победы в четвертьфинале US Open.

«По поводу моих отношений с болельщиками в Нью-Йорке у меня есть два слова: электрические и непонятные. Кто-то меня поддерживает, кто-то ― нет, и этот баланс постоянно меняется. Поэтому сейчас я сказал бы так: «Прошу прощения, ребята, и спасибо вам!» ― заявил россиянин.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису Медведев одержал верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:1.

Ранее Медведев признался, что мог не доиграть встречу с Вавринкой.