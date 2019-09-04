Медведев публично извинился перед болельщиками на US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам после победы в четвертьфинале US Open.

«По поводу моих отношений с болельщиками в Нью-Йорке у меня есть два слова: электрические и непонятные. Кто-то меня поддерживает, кто-то ― нет, и этот баланс постоянно меняется. Поэтому сейчас я сказал бы так: «Прошу прощения, ребята, и спасибо вам!» ― заявил россиянин.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису Медведев одержал верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:1.

Ранее Медведев признался, что мог не доиграть встречу с Вавринкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить