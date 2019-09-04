Медведев признался, что мог не доиграть матч с Вавринкой

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от четвертьфинального матча US Open, в котором он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Мы все видели, что игра получилась странной. У меня вновь очень болело бедро, и я даже думал, что не смогу продолжить. На самом деле перед матчем я себя чувствовал великолепно, но проблемы начались уже в первом сете. Тогда пришлось принять болеутоляющее, и понадобилось время, чтобы оно подействовало. Конечно, в такой ситуации и Стэн начал играть по-другому, потому что не понимал, что со мной происходит. Но я рад, что попал в полуфинал. Посмотрим, как буду ощущать себя завтра, но надеюсь, что сумею показать свой максимум», — рассказал теннисист после окончания встречи.

Четвертьфинальный матч закончился со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянина. Его следующим соперником станет победитель пары Роджер Федерер — Григор Димитров.

Ранее сообщалось, что Медведев стал первым за девять лет россиянином, вышедшим в полуфинал турнира Большого шлема.