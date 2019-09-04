Медведев — первый россиянин за девять лет, вышедший в полуфинал ТБШ

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Российскому теннисисту удалось стать первым россиянином с 2010 года, который вышел в полуфинал турнира Большого шлема (ТБШ).

Даниил Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open со счётом 7:6, 3:6, 6:3, 6:1. Это позволило 23-летнему теннисисту стать первым россиянином за девять лет, который дошёл до полуфинала турнира Большого шлема.

В последний раз подобное достижение покорялось Михаилу Южному также на US Open в 2010 году. Тогда на стадии четвертьфинала россиянин также обыграл Стэна Вавринку — 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Вавринку в четвертьфинале US Open.

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