Вылет Рублёва, трюк Надаля и поражение Осаки: итоги восьмого дня US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга он в трёх сетах проиграл итальянцу Маттео Берреттини, но по итогам турнира 21-летний россиянин отыграет как минимум пять позиций в рейтинге ATP. Покинула розыгрыш турнира также действующая чемпионка US Open и теперь уже экс-первая ракетка мира Наоми Осака, уступившая Белинде Бенчич из Швейцарии. Тем временем Рафаэль Надаль обыграл Марина Чилича и в 40-й раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, заодно порадовав болельщиков невероятным ударом.

Поражение и подъём Рублёва

Первого за 13 лет появления двух россиян в четвертьфинале турнира Большого шлема всё-таки не будет. Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер четвёртого круга, уступив в нём итальянцу Маттео Берреттини. Борьбу за титул продолжит только Даниил Медведев, которого ждёт встреча со Стэном Вавринкой.

Последний раз Рублёв играл с молодым итальянцем в феврале, когда ещё опережал его в рейтинге ATP, и тогда победил в двух сетах. С тех пор Берреттини совершил скачок вперёд, выиграл два турнира и смог стать сеяным на US Open. Рублёв же из-за травм был вынужден пропустить много времени и вернулся на достаточно высокий уровень только к концу лета.

Встреча на корте Луиса Армстронга сразу не задалась для российского теннисиста. В первой партии Берреттини выиграл пять геймов подряд, загоняв соперника по всему корту. Кое-как Рублёв смог нащупать свой ритм во втором сете, но и эту партию итальянец свёл в свою пользу. Равная борьба между теннисистами получилась только в третьем сете. Когда Берреттини хотел уже подавать на матч при счёте 6:5, Рублёв взял подачу соперника, переведя игру на тай-брейк. Теннисисты довольно ровно набирали очки, но в последний момент 24-й ракетке турнира удалось заработать один матчбол, а затем и реализовать второй.

Берреттини стал первым итальянцем за 42 года, который вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Последним этого добивался Коррадо Барадзутти. 23-летний теннисист теперь встретится с Гаэлем Монфисом, отдавшим всего пять геймов в матче с Пабло Андухаром.

Рублёв своим выступлением в Нью-Йорке тоже может гордиться. За последние полтора года он выиграл всего один матч на турнирах Большого шлема, но теперь смог дойти до четвёртого круга, обыграв на пути к нему Стефаноса Циципаса и Ника Кирьоса. Впервые с августа прошлого года Рублёв окажется на 37-м месте в рейтинге ATP (или 38-м, если Григор Димитров обыграет Роджера Федерера в четвертьфинале).

Сумасшедший удар Надаля

В одном из матчей 1/8 финала US Open сошлись два экс-чемпиона турнира. Рафаэль Надаль встретился с Марином Чиличем, который побеждал на «Флашинг Медоуз» пять лет назад. Обладатель трёх титулов испытал пока самое серьёзное сопротивление на турнире 2019 года, но обыграл хорвата в четырёх сетах и прошёл дальше, заодно возглавив чемпионскую гонку ATP-тура, что стало возможным после отказа Новака Джоковича.

После обмена стартовыми партиями Надаль не оставил своему сопернику шансов на успех. Из 15 геймов в третьем и четвёртом сетах он выиграл 12, а свой матчбол испанец заработал невероятным ударом в обход сетки, после которого вскочил с места пришедший поддержать Надаля гольфист Тайгер Вудс. Испанец в 40-й раз вышел в четвертьфинал турниров Большого шлема.

Для его будущего соперника Диего Шварцмана это будет третий опыт выступления в 1/4 финала мейджора. В четвёртом круге аргентинец переиграл шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии. Сил на этот поединок больше оставалось у Шварцмана, который за прошлую неделю сыграл всего девять сетов, в двух из которых оформил «баранки», в то время как Зверев провёл 14 напряжённых партий против несеяных соперников.

Сил у немецкого теннисиста хватило ещё на один сет, но затем он перестал качественно подавать. За всю игру 22-летний игрок допустил 17 двойных ошибок — для матча такого уровня это запредельно много. Шварцману не составляло труда делать брейки, а на своей подаче он играл достаточно уверенно, чтобы оформить путёвку в четвертьфинал.

Смена первой ракетки у женщин

Наоми Осаке не удалось отстоять титулы чемпионки US Open и первой ракетки мира. Всего этого она лишилась после поражения от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич, которая обыграла японку уже в третий раз в сезоне.

Осака не давала повода для тревоги вплоть до 11-го гейма, в котором она не смогла удержать свою подачу. Швейцарка тут же воспользовалась шансом и выиграла первый сет. Следующей возможности зацепиться за чужую подачу ей не пришлось долго ждать. При счёте 2:2 Бенчич заработала тройной брейк-пойнт, за которым последовала двойная ошибка. К Осаке вышел тренер, но на её игру он никак не повлиял. Хотя японка выполнила девять эйсов, а её соперница ни одного, матч остался за Бенчич, впервые сыгравшей в четвертьфинале US Open ещё пять лет назад, когда ей было 17 лет.

Поражение Осаки означало, что первой ракеткой мира вместо неё станет Эшли Барти, которая тоже закончила выступать в четвёртом круге US Open. Неудача японки привела ещё к тому, что всего в четвёртый раз за всю историю лидеры мужского и женского рейтингов не дошли до четвертьфинала мейджора.

Против Бенчич в следующем матче сыграет хорватка Донна Векич. Она в упорнейшем поединке переиграла Юлию Гёргес из Германии, которой не удалось запугать соперницу мощной подачей и 21 эйсом. Матч закончился со счётом 6:7, 7:5, 6:3 и стал одним из самых продолжительных в женской сетке US Open.

Конец американским сказкам

В четвёртом круге закончили своё выступление две теннисистки, чьи успехи особенно радовали местных болельщиков. Кристи Ан благодаря приглашению попала на US Open впервые за 11 лет и смогла одержать первые победы на турнирах Большого шлема, а Тэйлор Таунсенд начала восхождение с квалификации и успела обыграть четвёртую ракетку мира Симону Халеп. Однако в четвертьфинал они выйти не сумели.

Ан крупно проиграла Элизе Мертенс. Бельгийская теннисистка, посеянная под 25-м номером, отдала американке всего по одному гейму в каждом сете. У Ан было множество брейк-поёнтов, которыми она не воспользовалась, в то время как Мертенс везло именно на подаче соперницы. Бельгийке было важно как можно скорее покинуть корт — ей надо экономить силы для парного турнира, в котором она тоже дошла до четвертьфинала.

Таунсенд гораздо дольше сопротивлялась в матче с 19-летней Бьянкой Андреэску, но всё-таки победительница двух турниров серии «Премьер», не доходившая ранее до третьего круга мейджоров, вышла в четвертьфинал US Open.

Девушкам пришлось закрывать восьмой соревновательный день и доигрывать свою встречу уже глубоко за полночь. Андреэску выиграла первый сет даже с ужасной статистикой по подаче, но была всё-таки наказана за это во втором, когда из-за двойной ошибки проиграла гейм при счёте 4:5. Канадская теннисистка румынского происхождения взяла себя в руки в решающей партии и совершила рывок, быстро выиграв пять геймов. Таунсенд спаслась с четырёх матчболов, но на пятом признала поражение.