Достижение Медведева, отказ Джоковича и вылет Барти с Плишковой: итоги седьмого дня US Open

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере дошёл до четвертьфинала турнира Большого шлема, одержав победу в четвёртом круге Открытого чемпионата США над Домиником Кёпфером. Его следующим соперником станет Стэн Вавринка, который пробился дальше благодаря травме первой ракетки мира Новака Джоковича. Также в четвертьфинал вышел Роджер Федерер, а среди женщин — Серена Уильямс и Элина Свитолина. При этом второй и третий номера женского посева Эшли Барти и Каролина Плишкова завершили борьбу.

Четвертьфинал Медведева

Когда Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира накануне Открытого чемпионата США, и болельщики, и специалисты ждали от него как минимум выхода в четвертьфинал, что стало бы его лучшим результатом на турнирах Большого шлема. Прогноз относительно российского теннисиста оправдался: в Нью-Йорке он вошёл в число восьми лучших теннисистов, которые продолжат бороться за титул.

В матче четвёртого круга Медведеву достался соперник с самым низким рейтингом из дошедших до этой стадии. 118-я ракетка мира Доминик Кёпфер попал в основную сетку через квалификацию и уже добился многого, обыграв в 1/16 финала Николоза Басилашвили.

Немец попытался дать бой и Медведеву. Зрители наблюдали за игрой молча, если не считать изредка раздававшихся свистков, — они усвоили, что россиянину, которым они были так недовольны во время прошлой встречи, помогает любая исходящая от них энергетика, даже негативная. Их тактика поначалу работала. Теннисист непривычно много ошибался на своих фирменных дальних ударах и каждый раз промахивался мимо углов. Вдобавок Кёпфер сам играл очень неплохо. Он выиграл первый сет и повёл со счётом 2:0 во втором.

Но как раз в этот момент в матче наступил перелом. Теперь уже не хватавший звёзд с неба соперник начал ошибаться слишком часто, не справляясь даже со второй подачей Медведева. Россиянин выиграл шесть геймов из семи последующих. В третьем сете он всё так же неуверенно подавал с первого раза, но фирменные 200-километровые вторые подачи вернули ему уверенность в себе. Эту партию он выиграл со счётом 6:2.

В следующем сете Медведев всё так же продолжал уверенно вести игру, хотя несколько ошибок подряд опять сказались на нём и вынудили перевести партию на тай-брейк. К тому времени россиянин вновь взял себя в руки и отдал сопернику всего два очка. Желанная путёвка в четвертьфинал досталась ему.

«Я был полностью сосредоточен. Думаю, это был поразительный матч. Конечно, сложно судить, когда ты сам играешь, а не смотришь соревнование по телевизору, но я искренне считаю, что и для меня, и для него этот матч в десятке лучших», — сказал Медведев после игры.

Теперь он будет бороться не только за полуфинал US Open, но и за четвёртую строчку в рейтинге ATP. Она стала вакантной после раннего вылета австрийца Доминика Тима. Медведеву осталось выиграть один матч, чтобы в промежуточном рейтинге подняться ещё выше.

Травма Джоковича

Медведев как раз может считаться фаворитом в следующем своём поединке. Многие пророчили ему в соперники Новака Джоковича. Хотя россиянин и обыграл его дважды за этот сезон, но серб остаётся первой ракеткой мира, способной обыграть кого угодно. Правда, только при условии отменного здоровья. Именно его сербу и не хватило в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой.

В повторение финала US Open — 2016 Вавринка сделал ставку на подачу и не прогадал. Джоковичу приходилось трудно на приёме, так что швейцарец выиграл 84% очков на первом вводе мяча в игру. Серб трижды пытался сделать брейк в начальном сете, но каждый раз откатывался назад по очкам и в итоге уступил со счётом 4:6.

Во второй партии Джокович оправился и выиграл 12 из 15 розыгрышей, после чего повёл со счётом 4:1. Но в этот момент у первой ракетки мира всё пошло наперекосяк. С двух двойных ошибок подряд началось его поражение в этом сете. Вавринка зацепился за свой шанс и качественной игрой создал перелом. Особенно швейцарец отличился на розыгрыше из 20 ударов, который помог ему сделать брейк.

С этого момента Джокович уже не мог бороться из-за травмы плеча. Едва отдав свою подачу в третьем сете, действующий победитель US Open снялся с матча. Его ждёт большая потеря очков, из-за которой в ближайшее время у его соперников теоретически появится шанс сместить серба с первой строчки рейтинга ATP.

Вавринка может гордиться проделанной работой, так как в прошлом сезоне из-за операции на колене он находился за пределами второй сотни рейтинга, а в этом году дошёл до четвертьфинала турниров Большого шлема уже во второй раз. C Медведевым швейцарец встречался лишь однажды и уступил ему на старте Уимблдона в 2017 году.

Неудержимость Федерера

В четвертьфинале US Open у Швейцарии будет двойное представительство. В верхней половине турнирной сетки состоится матч Роджера Федерера и Григора Димитрова. Бывшей первой ракетке мира удалось в 13-й раз выйти в четвертьфинал американского мейджора и сравняться по этому показателю с Андре Агасси.

На это Федерер не потратил много сил и времени. Он вихрем прошёлся по бельгийцу Давиду Гоффену, который был посеян под 15-м номером. В прошлом матче швейцарец и так одержал самую быструю победу на нынешнем US Open, разгромив Дэна Эванса за 1 час 20 минут, а с бельгийцем он провёл на корте даже на одну минуту меньше. Итоговый счёт составил 6:2, 6:2, 6:0 в пользу 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

Димитров тоже одержал в четвёртом круге трёхсетовую победу, но потратил чуть больше времени. Он сделал по одному брейку в каждой партии против австралийца Алекса де Минора и впервые в карьере оказался в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Болгарский теннисист весь сезон боролся с травмами и наконец-то добился первого значимого успеха. Отчасти ему помогли 43 невынужденные ошибки 20-летнего австралийца, который уже запомнился победой над Кеи Нисикори.

Вылет Барти

Главной сенсацией дня стал вылет второй ракетки мира Эшли Барти. Она проиграла китаянке Ван Цян, посеянной на турнире под 18-м номером. Австралийка с самого начала не демонстрировала свой привычный теннис с мощной подачей, считающейся одной из лучших в WTA-туре. Кроме того, победительница «Ролан Гаррос» никак не могла сконцентрироваться на заработанных брейк-поинтах и девять раз упускала возможность повернуть ход поединка.

В итоге Ван Цян, чей тренер Питер Макнамара в июле скончался от рака, добилась победы и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мейджора. Счёт в матче, в котором Барти допустила 43 невынужденные ошибки, составил 6:2, 6:4, хотя китаянка раньше никогда не выигрывала у австралийки ни одной партии. Хорошей новостью для Барти должно стать то, что она по-прежнему сохраняет шансы возглавить рейтинг WTA. Для этого нужно дождаться поражения Наоми Осаки на любой стадии турнира.

Ван Цян попробует продолжить своё восхождение в четвертьфинальном поединке с Сереной Уильямс. Самая титулованная теннисистка современности в свою очередь расправилась с Петрой Мартич. Хорватка не смогла ничего показать в этом матче за исключением брейка в первом же гейме, который американка быстро отыграла.

Уильямс пришлось столкнуться лишь с 11 активно выигранными розыгрышами соперницы, в то время как сама она 38 раз радовала болельщиков красивой игрой. Бывшей первой ракетке мира всё-таки пришлось поволноваться, когда её стала беспокоить лодыжка, но после медицинского тайм-аута она спокойно вернулась на корт и довела матч до победы.

Проигрыш Плишковой

Ещё одним из тех топ-сеяных игроков, для кого US Open закончился, стала Каролина Плишкова. Третья ракетка мира встречалась с британкой Йоханной Контой и потерпела поражение в матче, который продолжался больше двух часов.

Британские теннисистки не доходили до четвертьфинала нью-йоркского мейджора 36 лет, с тех пор как до этой стадии добралась Джо Дюри. Для Конты именно этот турнир Большого шлема оставался самым проблемным — на всех остальных она доходила уже до полуфинала. Плишкова же не вылетала раньше четвертьфинала на трёх предыдущих турнирах US Open, но в этот раз её путь по турнирной сетке оказался слишком сложным.

Встреча двух теннисисток получилась на редкость упорной — обе девушки старались взять чужую подачу, но так и не преуспели. Особенно обидно было Конте, которая заработала девять попыток. На тай-брейке ей так и не воздалось за это, и она взяла всего одно очко. Не лучшим образом складывался для британки и второй сет, в котором Плишкова сразу сделала два брейка и повела со счётом 3:1. Однако в этот момент на Конту снизошло озарение, и она выиграла пять геймов подряд. В решающем сете никто из принимающих долго не мог даже сделать счёт ровным, пока Конта не сотворила брейк в 11-м гейме. Плишкова ещё продолжала сопротивляться, но проиграла четыре очка подряд, пустив в четвертьфинал британскую теннисистку.

Соперницей Конты станет Элина Свитолина, которой тоже длительное время не везло на US Open, пока она не встретилась с Мэдисон Кис в матче четвёртого круга. Пятая ракетка мира обыграла девятую со счётом 7:5, 6:4, взяв реванш за поражение на этой же стадии два года назад. Залогом победы украинской теннисистки стали 92% выигранных первой подачей очков, при этом Кис сделала 39 невынужденных ошибок. Свитолина стала первой представительницей своей страны, которая вошла в первую восьмёрку на всех турнирах Большого шлема. Дальше её ждёт соперница, которая проигрывала ей четыре раза за карьеру.