«Будто играл в шахматы»: как в мире отреагировали на выход Медведева в полуфинал US Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев победил Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open за счёт креативного стиля игры. Об этом заявил семикратный триумфатор турниров Большого шлема Матс Виландер. По его мнению, россиянин демонстрирует непривычный для большинства соперников теннис. Четырёхкратный победитель мейджоров Джим Курье сравнил действия россиянина на корте с шахматами, а глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил его психологическую стабильность.

Одной из главных сенсаций Открытого чемпионата США по теннису безусловно может считаться россиянин Даниил Медведев, ставший самым молодым участником полуфинала с 2010 года. Кроме того, он впервые в своей карьере дошёл до этой стадии турнира на турнирах Большого шлема.

В 1/4 финала 23-летний москвич уверенно взял верх над Стэном Вавринкой со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. После окончания встречи швейцарец отдал должное сопернику, однако предположил, что тот вряд ли поборется за титул US Open.

«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это. Но это только моё мнение. Он выглядит всё более и более уставшим, а играть придётся с ещё более сильными теннисистами. Но ему осталось выиграть всего два матча», ― сказал он.

Перед началом четвертьфинала многие сомневались, что победителем из него выйдет именно Медведев. Уже тогда многие отмечали, что он находится не в самой лучшей физической форме, а к общей утомлённости добавлялась травма бедра. Однако, по мнению экс-теннисиста Михаила Южного, он сумел продемонстрировать характер и победить, несмотря на все обстоятельства.

«Было видно, что Даниил устал и играет на пределе возможностей. В итоге он нас удивил уверенной победой. Мы начинаем привыкать к этим результатам. Медведев показывает большой запас прочности. На протяжении долгого времени он выдаёт результат, который все привыкли видеть от Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича. Он готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира. Буду с интересом наблюдать за его игрой с Григором Димитровым», ― приводит слова Южного ТАСС.

Размышляя над тем, за счёт чего Медведеву удалось взять верх над более опытным соперником, многие эксперты выделили сразу несколько факторов. Так, по словам экс-первой ракетки мира Матса Виландера, россиянин продемонстрировал креативный стиль игры, чем сбил с толку Вавринку.

«Немного мужских матчей заканчивается свечкой через соперника. Даниил добавляет скорости с бэкхенда, варьируя её и играя очень глубоко. С таким мячом очень сложно справиться, потому что нет вращения как такового. Его удар справа также очень непрост для приёма. Кроме того, потрясающая подача ― ещё одно его грозное оружие. Думаю, сейчас Стэн чувствует себя ужасно, да и сам Медведев не ожидал такого результата», ― предположил швед в эфире Eurosport.

Кроме того, он отметил, что медицинский тайм-аут лишь пошёл россиянину на пользу.

«Казалось, что он изменил свою схему игры после перерыва. Медведев ― тактический гений. Игроки попросту не привыкли к такому стилю игры. По моему мнению, это потрясающий теннисист», ― заключил Виландер.

Схожую точку зрения выразил и четырёхкратный триумфатор турниров Большого шлема Джим Курье.

«Действительно, для Стэна это был странный матч. Мне показалось, что он неважно себя чувствовал. Возможно, швейцарец мог бы взять первый сет. Но Медведев показал блестящее психологическое шоу. Как будто играл в шахматы. И тем самым выбил соперника из ритма. И этим он очень интересен», ― сказал бывшая первая ракетка мира.

В свою очередь, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил психологическую стабильность Медведева. По его словам, спортсмен сумел сконцентрироваться на матче и выбрал правильную тактику.

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«Даниил вытащил из себя всё, что было возможно, за что ему честь и хвала. То же самое могу сказать и о качестве его игры. В четвертьфинале Вавринка демонстрировал не свой теннис, и заслуга в этом принадлежит Даниилу. Наш спортсмен не давал себя вогнать в тот ритм, который позволил бы дополнительно устать. То есть сам вёл матч. Когда открылось второе дыхание, начал переигрывать соперника и в длинных розыгрышах. Как только начинал уставать и задыхаться, тут же переходил на короткие розыгрыши», ― цитирует Тарпищева РИА Новости.

В свою очередь, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук похвалил Медведева за мастерство и надёжность, которая проявлялась в самые важные моменты матча.

«В первом сете Даниил имел шансы проиграть, но сумел спасти ситуацию. Это были противоборство, где он оказался удачнее и лучше. Его игра больше надёжная, он достаточно хорошо держал атаки соперника благодаря росту, подвижности и чувству мяча. Делал меньше ошибок, остро атаковал, был более стабильным и надежным. Медведев цепляется за каждый мяч и не отдает его», ― заявил специалист в интервью Sport24.

Следующим соперником Медведева станет болгарин Григор Димитров, в пяти сетах одержавший победу над швейцарцем Роджером Федерером. Тарпищев подчеркнул, что именно такой расклад является наиболее подходящим для россиянина.

«Что касается болгарина, то он часто играет резаком. Отыгрывает на заднюю линию, где скорость мяча небольшая. За счёт этого Даня будет перехватывать инициативу, рисковать и попадать», ― добавил глава ФТР.

Курье предположил, что Медведев успеет восстановиться к полуфинальному матчу.

«У него есть на это два дня. Этого достаточно. После первого сета было видно, что Даниил вернулся в игру. Думаю, он справится. Ведь это что-то новое для него», ― уверен эксперт.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон выразил уверенность, что пятая ракетка мира не только сумеет пройти Димитрова, но и станет триумфатором US Open нынешнего года.

«Медведев гениален в простоте, это уникально умный человек, я смотрю на его и игру и вижу, что у него есть мысль во всём, что происходит на корте. Он знает, что делает, вспомните его проигрыш в третьем сете, когда он отдыхал, а затем взял соперника голыми руками. Стэн сделал всё, что мог, порой действовал здорово, находил какие-то решения, у него отличная физическая подготовка. Но на сегодня такая подготовка возрастного теннисистка ― это добыча для этой молодёжи, которая увеличивает скорость в два раза», ― отметил Камельзон.

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников также пожелал Медведеву побороться за главный трофей турнира в Нью-Йорке.

«Молодец, Даниил. Заслуженный полуфинал US Open. Надо предоставившимся шансом пользоваться и титул брать», ― написал Кафельников в Twitter.