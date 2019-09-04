Глава ФТР рассказал, за счёт чего Медведев сумел выйти в полуфинал US Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Глава ФТР рассказал, за счёт чего Медведев сумел выйти в полуфинал US Open
  • Reuters

Даниил вытащил из себя всё, что было возможно, за что ему честь и хвала. То же самое могу сказать и качестве тенниса, который показал Медведев», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что Медведев не дал Вавринке сыграть в свойственный ему теннис в четвертьфинальном матче.

«Что касается мысли и работы головы, Даниил сыграл феноменально. Мобилизация нервной системы и голова позволили Медведеву пробиться в полуфинал US Open», — добавил специалист.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым, в пяти сетах обыгравшим швейцарца Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open.

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