Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open

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Швейцарец Стэн Вавринка высказал мнение о шансах россиянина Даниила Медведева стать победителем заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open
  • Reuters

«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это. Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придётся с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 6 сентября.

Ранее Медведев признался, что мог не доиграть матч с Вавринкой.

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