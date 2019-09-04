Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open

Швейцарец Стэн Вавринка высказал мнение о шансах россиянина Даниила Медведева стать победителем заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это. Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придётся с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 6 сентября.

Ранее Медведев признался, что мог не доиграть матч с Вавринкой.