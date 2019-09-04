Южный считает, что Медведев готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала US Open

Бывший российский теннисист Михаил Южный поделился впечатлениями от выступления соотечественника Даниила Медведева на заключительном в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.

«Надо признать, что Даниилу изначально досталась хорошая сетка. Однако я не думал, что он сумеет обыграть Стэна Вавринку. Было видно, что Медведев уставший и играет на пределе, в итоге Даниил нас удивил уверенной победой, уже все начинают привыкать», — приводит слова Южного ТАСС.

Он отметил, что Медведев продемонстрировал, что у него есть «запас прочности», присущий нынешним лидерам мирового тенниса.

«На протяжении долгого времени он выдаёт результат, который все привыкли видеть от Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича. Но Медведев уже готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира», — добавил теннисист.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Григором Димитровым, в пяти сетах обыгравшим Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что глава ФТР рассказал, за счёт чего Медведев сумел выйти в полуфинал US Open.