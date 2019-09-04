Тарпищев считает, что Медведев будет рисковать в полуфинале US Open с Димитровым

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и болгарина Григора Димитрова в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Тарпищев считает, что Медведев будет рисковать в полуфинале US Open с Димитровым
  • Reuters

«Естественно, Димитров — лучший вариант в полуфинале для Дани, если сравнивать с Роджером Федерером. Если бы у Медведева были сейчас оптимальные кондиции, то можно было бы играть с Федерером», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он отметил, что Медведев вряд ли успеет полностью восстановиться к матчу с Димитровым.

«Что касается болгарина, то он часто играет резаком. Отыгрывает на заднюю линию, где скорость мяча небольшая. За счёт этого Даня будет перехватывать инициативу, рисковать и попадать», — добавил глава ФТР.

Медведев в четырёх сетах взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Димитровым, в пяти сетах обыгравшим Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев сумел выйти в полуфинал US Open.

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