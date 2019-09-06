«С детских лет ломал ракетки»: Дмитриева о психологии Медведева, его тактической гибкости и полуфинале US Open

Несдержанность теннисиста Даниила Медведева на кортах US Open проявляется на фоне усталости. Об этом в интервью RT заявила телекомментатор Анна Дмитриева. По её словам, подобные проблемы появились у первой ракетки страны ещё в детстве, однако сейчас он учится с ними справляться. Кроме того, специалист оценила шансы россиянина на победу в турнире и назвала его новым именем в теннисном мире.

— Насколько вас впечатляет форма, которую набрал Медведев за последние два месяца?

— Если честно, заострять внимание на его форме мне бы не хотелось. Потому что сейчас она идёт на убыль. Давайте лучше поговорим о появлении стиля, который для всех его соперников оказался очень неудобен. Неслучайно авторитетные специалисты так удивлены его манерой выполнения ударов.

— Можете рассказать подробнее?

— Он очень скоростной, быстрый, лёгкий и с великолепной подачей. Даня как-то незаметно для всех подкрался и начал демонстрировать стабильный и чёткий теннис, на который весь мир обратил внимание. Его удары буквально стелются по корту. Такого от Медведева на ожидали — факт. Именно это на данный момент и является главным. Он стал интересен, потому что люди увидели на корте тактика и немного психолога.

— Очевидно, что Даниил сделал серьёзную заявку на переход в элиту мирового тенниса. Для того, чтобы закрепиться в звании одного из лучших, ему необходимо продолжать играть на том же уровне?

— Я уверена, что он не остановится в развитии и способен заметно прибавить. Внимательно следила за тем, как он играл на протяжении последних четырёх недель. Матч с Джоковичем был совсем не похож на то, что он демонстрировал ранее. Показал не только скоростную и мощную игру, но и поднялся выше своих собственных возможностей. Исходя из этого, делаю вывод, что через-год другой он будет ещё лучше.

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— Даниил выиграл 19 из 21 последних матчей за 35 дней — как можно так долго находиться на пике формы? Говорит ли это о том, что россиянин уже стал классным спортсменом, который прибавляет за счёт постоянной соревновательной практики?

— Как я и говорила ранее, пик уже прошёл. Даниил практически без сил, устал очень сильно. Он сам говорит об этом, да и нам, экспертам, видно это невооружённым взглядом. Во втором матче уже были судороги, которые для Медведева совсем нехарактерны. Кроме того, Стэна Вавринку он обыграл с травмой. Но здорово, что при этом продолжает бороться. Не знаю, насколько будет хорош в ближайшем матче, но думаю, что ему по силам идти дальше. Но не настолько, чтобы обыгрывать Надаля.

— Какая из побед Даниила на US Open впечатлила вас больше других?

— Справедливости ради надо сказать, что ничего сверхъестественного он пока не совершил. Лично меня радует то, что, будучи уставшим, он прошёл всех, кто встретился ему на пути. Мне просто приятно, что Медведев выигрывает.

— Почему опытный Вавринка так и не подобрал ключи к Медведеву, хотя россиянин признался, что чувствовал себя большую часть матча не лучшим образом и даже думал сняться?

— Сам Даня назвал эту игру странной. Временами казалось, что он прекращал бороться, но на самом деле это была просто экономия сил. Например, когда Медведев видел, что в том или ином гейме ничего не светит, он опускал руки. Вавринка к такой неровной игре просто не смог приноровиться. Медведев не позволил швейцарцу играть в одном темпе. Он строил её рваными отрезками. Даня, несмотря на то что это его третий по большому счёту сезон в профессиональном туре, уже зарекомендовал себя как отличный тактик.

— Джим Курье назвал теннис, который демонстрирует Медведев, шахматами на корте. В чём конкретно, на ваш взгляд, это выражается?

— В чувстве соперника. Даня пропускает оппонентов через себя, пытается заставить их выйти из зоны комфорта. Почувствовав, что уступает Вавринке в мощи, он стал укорачивать и перекидывать Стэна свечками. И делал это очень тонко и изящно.

— Не кажется ли вам, что, помимо прочего, Даниил на самом корте психологически устойчив и этим порой выводит соперников из себя? То есть его не останавливают проигранные партии, разговоры с судьями, перепалки с болельщиками…

— Я бы не сказала, что он устойчив и как-то может влиять на противников в этом аспекте. Я очень хорошо и слишком давно его знаю. С детских лет Даня был легко возбудимым и ломал на корте ракетки. Таким он и остался. Даже на текущем турнире возникали проблемы из-за его несдержанности. Да, в игре он сдерживает импульсивность, проявляя тактическую готовность, но об устойчивости это совсем не говорит.

— То есть вы бы предпочли, чтобы он выплёскивал свои эмоции более интеллигентно и равнялся на Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а не на Ника Кирьоса?

— Нет. Каждый сам решает, как ему вести себя. Но я уверена, что со временем он справится со всеми своими проблемами. Да и сейчас Медведев стал чуть более сдержанным, нежели ранее. Его психологические слабости проявляются только на фоне усталости. Он знает, что ему это мешает и портит взаимоотношения с окружающим миром, поэтому работает с психологом.

— Как думаете, после извинений Даниила публика будет поддерживать его в полуфинале с Григором Димитровым?

— Думаю, что всё будет хорошо. Уже во время встречи с Вавринкой реакция болельщиков была вполне нормальной и спокойной.

— Болгарин сотворил сенсацию в четвертьфинале, убрав со своего пути Федерера, но фаворитом считается Медведев. Почему, на ваш взгляд?

— Я бы вообще сказала, что сейчас US Open во многом интересен именно из-за Медведева, ведь открыто новое имя в мире тенниса. Независимо от результатов, Даня уже станет четвёртой ракеткой мира. Впереди только Федерер, Надаль и Джокович. Что касается Димитрова, он пока не раскрыл себя полностью и в рейтинге далёк от этой четвёрки. Но игра не будет лёгкой, болгарин в форме и будет стремиться дать бой.

— В игре на задней линии Григор не превосходит Даниила. Будет ли он разрабатывать план Б? Как сложится матч, на ваш взгляд?

— Думаю, он будет менять что-то по ходу встречи. У него всегда есть и план А и план Б. Да, Даня быстрее на задней линии, но что будет, когда соперник начнёт выходить к сетке, пока неясно. Будем смотреть и болеть за нашего теннисиста.