Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые помогли ему выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые помогли выйти в финал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Сейчас в моей игре появилась какая-то сила, и она помогает выигрывать эти безумные сеты и безумные матчи, которые два месяца назад я бы, наверное, проиграл», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Он отметил, что смог взять верх во многих четырёхсетовых матчах, что говорит о его отличной психологической и физической форме. При этом россиянин не осознаёт, как у него получилось прийти к такому уровню.

«Думаю, это просто опыт. В этом году я проиграл два очень тяжёлых пятисетовых матча: на «Ролан Гаррос» с 2:0 по сетам и брейка в пятом, на Уимблдоне с брейка в пятом. Я проиграл, но это помогло понять, как этого больше не допускать», — добавил Медведев.

В полуфинале проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США Медведев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. В решающем матче турнира россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Для Медведева этот финал станет первым в карьере на турнирах Большого шлема.

Матч состоится 8 сентября.

Ранее Медведев назвал Надаля одним из величайших чемпионов в истории тенниса.