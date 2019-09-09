Матч Надаль — Медведев признан лучшим на US Open в 2019 году

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Финальный матч одиночного турнира Открытого чемпионата США по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым признан лучшим на турнире.
Матч Надаль — Медведев признан лучшим на US Open в 2019 году
  • © Li Muzi, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Драматичнейший пятичасовой поединок между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым, очевидно, возглавляет список лучших матчей 2019 года, но были и другие достойные встречи, оставшиеся в тени мужского финала», — говорится на официальном сайте турнира.

По мнению организаторов, отдельного упоминания заслужили победа Маттео Берреттини над Гаэлем Монфисом (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6), Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс (6:3, 7:5), Тэйлор Таунсенд над Симоной Халеп (2:6, 6:3, 7:6), Григора Димитрова над Роджером Федерером (3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2) и Коко Гауфф над Тимеей Бабош (6:2, 4:6, 6:4).

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису.

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