Колобков: Медведев может в следующем году побороться за олимпийское золото

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису.

«То, что Даниил Медведев вышел в финал турнира, большая победа российского тенниса. Рад, что Медведев сумел переломить ход матча и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе. Уверен, что он сможет в следующем году побороться за олимпийское золото», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Даниил Медведев в финале US Open отыгрался со счёта 0:2 по сетам, однако уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев заявил, что ради зрителей «должен был выложиться всем сердцем».