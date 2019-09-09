Колобков: Медведев может в следующем году побороться за олимпийское золото

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису.
Колобков: Медведев может в следующем году побороться за олимпийское золото
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«То, что Даниил Медведев вышел в финал турнира,  большая победа российского тенниса. Рад, что Медведев сумел переломить ход матча и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе. Уверен, что он сможет в следующем году побороться за олимпийское золото», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Даниил Медведев в финале US Open отыгрался со счёта 0:2 по сетам, однако уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев заявил, что ради зрителей «должен был выложиться всем сердцем».

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