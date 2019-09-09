Медведев: ради зрителей я должен был выложиться всем сердцем

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поддержке зрителей на US Open.
Медведев: ради зрителей я должен был выложиться всем сердцем
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Уступая с брейком в третьем сете, я смог выиграть гейм и почувствовал, что эти ребята на трибунах хотят ещё посмотреть теннис. Они болели за меня как сумасшедшие. Я знал, что ради них должен выложиться всем сердцем. Для себя в первую очередь, но и для них тоже. Они увидели это и оценили, я благодарен за это», — цитирует россиянина официальный сайт турнира.

Даниил Медведев сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам, однако уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.

Ранее Тарпищев считает, что Медведеву не хватило удачи в финале US Open.

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