Медведев: ради зрителей я должен был выложиться всем сердцем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поддержке зрителей на US Open.

«Уступая с брейком в третьем сете, я смог выиграть гейм и почувствовал, что эти ребята на трибунах хотят ещё посмотреть теннис. Они болели за меня как сумасшедшие. Я знал, что ради них должен выложиться всем сердцем. Для себя в первую очередь, но и для них тоже. Они увидели это и оценили, я благодарен за это», — цитирует россиянина официальный сайт турнира.

Даниил Медведев сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам, однако уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.

Ранее Тарпищев считает, что Медведеву не хватило удачи в финале US Open.