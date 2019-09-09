Тарпищев считает, что Медведеву не хватило удачи в финале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

«Это был выдающийся поединок и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Даниила было существенным, надо такие моменты реализовывать. В любом случае Медведеву есть куда расти, это радует. Сейчас же ему надо отдохнуть после такого похода», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев проиграл в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 4:6.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР.