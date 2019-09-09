Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР

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Россиянин Даниил Медведев улучшил позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР
  • РИА Новости

После окончания US Open ATP составила новый рейтинг лучших теннисистов планеты. Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира. Его соотечественник Карен Хачанов остался на девятой позиции. Андрей Рублёв вошёл в топ-40, заняв 38-е место.

Тройка лидеров остаётся неизменной. Лидирует в рейтинге Новак Джокович, за ним идёт Рафаэль Надаль. Третье место у Роджера Федерера.

Ранее Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open.

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