Медведев поднялся на четвёртую строчку рейтинга АТР

Россиянин Даниил Медведев улучшил позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

После окончания US Open ATP составила новый рейтинг лучших теннисистов планеты. Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата США россиянин Даниил Медведев стал четвёртой ракеткой мира. Его соотечественник Карен Хачанов остался на девятой позиции. Андрей Рублёв вошёл в топ-40, заняв 38-е место.

Тройка лидеров остаётся неизменной. Лидирует в рейтинге Новак Джокович, за ним идёт Рафаэль Надаль. Третье место у Роджера Федерера.

Ранее Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open.