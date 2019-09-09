Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open
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«Вне зависимости от результата, характер и мастерство Даниила позволят ему ещё не раз сыграть в финалах турниров Большого шлема. Приобретённый им опыт в сегодняшней встрече даром не пройдёт. Ты молодчина. Очень жалею, что не может быть двух чемпионов на US Open. Заслужили оба», — написал Кафельников в Twitter.
Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису, отыгравшись со счёта 0:2 по сетам.
Ранее сообщалось, что Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open.