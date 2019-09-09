Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высоко оценил характер и мастерство российского теннисиста Даниила Медведева, проигравшего в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю.

«Вне зависимости от результата, характер и мастерство Даниила позволят ему ещё не раз сыграть в финалах турниров Большого шлема. Приобретённый им опыт в сегодняшней встрече даром не пройдёт. Ты молодчина. Очень жалею, что не может быть двух чемпионов на US Open. Заслужили оба», — написал Кафельников в Twitter.

Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису, отыгравшись со счёта 0:2 по сетам.

Ранее сообщалось, что Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open.