Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев получит почти $2 млн за выступление на Открытом чемпионате США по теннису.
Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Как сообщает пресс-служба турнира, российский теннисист Даниил Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open. Победитель Открытого чемпионата США испанец Рафаэль Надаль получит $3,85 млн.

Медведев в финале уступил сопернику в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась четыре часа и 50 минут.

Ранее Медведев заявил, что в конце третьего сета уже представлял, что будет говорить после поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить