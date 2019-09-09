Россиянин Даниил Медведев получит почти $2 млн за выступление на Открытом чемпионате США по теннису.

Как сообщает пресс-служба турнира, российский теннисист Даниил Медведев заработал $1,9 млн призовых за выход в финал US Open. Победитель Открытого чемпионата США испанец Рафаэль Надаль получит $3,85 млн.

Медведев в финале уступил сопернику в пяти сетах со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча продолжалась четыре часа и 50 минут.

Ранее Медведев заявил, что в конце третьего сета уже представлял, что будет говорить после поражения.